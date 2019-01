Chuletas de cerdo en salsa de durazno Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H 2 Min Tiempo Activo 12 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Esta receta combina chuletas de cerdo con chile de árbol y duraznos en almíbar, generando como resultado un platillo incomparablemente delicioso. Ingredientes 6 chuletas de cerdo sin hueso

1 chile de árbol, triturado (o al gusto)

3 mitades de duraznos en almíbar

½ taza de almíbar de durazno

2 cucharadas de azúcar morena o azúcar mascabado ½ cucharadita de sal

1 cucharada de salsa de soya

2 cebollas, en rebanadas delgadas

2 cebollitascambray, rebanadas

Acomoda las chuletas en una sola capa dentro de un refractario de vidrio. Cocina dentro del horno de microondas en ALTO durante 5 minutos. 3. En un tazón aparte, mezcla el almíbar de durazno, azúcar, sal y salsa de soya. Vierte sobre las chuletas y cocina dentro del microondas a fuego medio durante 4 minutos. Pasa las chuletas a un plato y cúbrelas con papel aluminio. 4. Agrega las cebollas, duraznos y cebollitas cambray al refractario en que se cocinaron las chuletas. Agrega también la harina t nyeve hasta obtener una salsa homogénea. Cocina en el microondas por 30 segundos y revuelve bien. Sigue cocinando en intervalos de 30 segundos durante 2 minutos o hasta que la salsa tenga la consistencia deseada. Para servir, vierte la salsa sobre las chuletas.

