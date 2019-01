Pollo en salsa de jitomate y morrón Tiempo Total 1 H 20 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 El pollo entero se cocina en el horno de microondas, luego se mezcla desmenuzado con una salsa de jitomate y pimiento morrón. Antes de servir, porciones individuales del platillo cubiertas de queso suizo se gratinan dentro del microondas. Ingredientes 1 pollo entero de 1 1/2 kilos

¼ taza de agua

¼ taza de mantequilla

2 cebollas, en rebanadas delgadas

2 pimientos morrones verdes, sin semillas y en rebanadas delgadas 2 pimientos morrones rojos, sin semillas y picados

400 gramos de jitomates enlatados, enteros y pelados

½ cucharadita de sal

¼ cucharadita de pimienta negra molida

8 rebanadas de queso suizo Cómo hacerlo 1. Coloca el pollo en un refractario de vidrio y cúbrelo con agua. Calienta dentro del microondas a potencia alta durante 10 minutos. Voltea y cocina durante 10 minutos más. Permite que el pollo se enfríe un poco, retira la piel y separa la carne de los huesos. Desmenuza y reserva. 2. Derrite la mantequilla en un sartén a fuego medio y sofríe la cebolla hasta que esté transparente. Añade los pimientos verde y rojo y sofríe durante 3 minutos más. Machaca los jitomates y agrégalos al sartén; sazona con sal y pimienta. Tapa y deja que hierva a fuego lento durante 10 minutos. Añade el pollo desmenuzado y cocina durante 10 minutos más. 3. Para servir, coloca partes iguales de la mezcla en platos hondos, cuidando de no llenarlos demasiado. Coloca 1 rebanada de queso suizo sobre cada porción. Cocina dentro del microondas en alto durante 3 minutos o hasta que el queso se derrita. Sirve inmediatamente.

