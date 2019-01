Pechugas de pollo en crema de vino blanco Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Pechugas de pollo en una salsa de crema con vino blanco y queso parmesano. Este platillo se cocina en el horno de microondas, lo cual te ahorrará bastante tiempo. Ingredientes 4 pechugas de pollo, sin hueso ni piel

350 gramos de crema ácida

¼ taza de queso parmesano rallado

1/3 taza de vino blanco

¼ taza de caldo de pollo

1 pizca de sal

1 pizca de pimienta con limón Cómo hacerlo 1. Cocina las pechugas de pollo en suficiente agua hasta que estén casi suaves. Escurre y reserva el caldo. 2. En un recipiente de vidrio, mezcla la crema, queso parmesano, vino blanco, caldo de pollo, sal y pimienta con limón. 3. Corta las pechugas en trozos pequeños y colócalas en el tazón con la salsa. Cubre con plástico autoadherente y cocina en alto de 10 a 15 minutos. Luego cocina durante 5 minutos más a temperatura baja. Cuida que no se queme. El platillo estará listo cuando la salsa empiece espesars y el pollo esté suave.

