Arrachera en salsa de limón y ajo Tiempo Total 1 H 50 Min Tiempo Activo 1 H 40 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 3 La arrachera se cuece lentamente en una salsa de limón y ajo con caldo de pollo. Puedes sustituir la arachera por cualquier otro tipo de corte similar. Ingredientes ½ taza de harina

½ cucharadita de ajo en polvo

Sal y pimienta al gusto

750 gramos de arrachera

1 cucharada de aceite vegetal 3 botes (132 gramos c/u) de caldo de pollo

2 cucharadas de jugo de limón

2 dientes de ajo picados

Mezcla la harina y ajo en polvo juntos en un plato plano. Sazona con sal y pimienta al gusto. Pasa la carne por la mezcla, asegurándote de cubrirla por ambos lados. Reserva. Desecha la harina sobrante. 2. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio-alto. Coloca la carne en el sartén y cocina hasta que se haya dorado por ambos lados, alrededor de 5 minutos por lado. Agrega el caldo de pollo, jugo de limón, ajo y clavos. Deja que suelte el hervor a fuego medio-alto, reduce el fuego, tapa y cocina a fuego lento hasta que la carne se haya suavizado, aproximadamente 1½ horas. 3. Para servir, retira la carne del sartén y corta en tiras delgadas. Coloca en platos individuales y sirve con una cuchara la salsa sobre la carne.

