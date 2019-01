Arrachera en salsa de jitomate Tiempo Total 2 H 35 Min Tiempo Activo 2 H 10 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 4 La carne se cuece a fuego lento durante más de dos horas en una salsa de jitomate, lo que produce una textura suave y un sabor más intenso. Si te gusta picante agrega chile jalapeño o chipotle al gusto. Sirve con frijoles o arroz y tortillas calientes. Ingredientes 2 cucharadas de aceite de maíz

½ kilo de filete de arrachera

1 cebolla grande, en rebanadas delgadas

4 dientes de ajo picados

5 jitomates picados ½ cucharadita de sal

2 cucharaditas de pimienta negra, o al gusto

1½ cucharaditas de comino molido

2½ tazas de agua

1. Calienta el aceite de maíz en un sartén a fuego medio. Fríe la arrachera hasta que ambos lados se hayan dorado. Pasa la carne a un platón. En el mismo sartén, agrega cebolla, ajo, jitomates, sal, pimienta y comino. Cocina y mueve hasta que las cebollas se suavicen. Regresa la carne al sartén. Vierte el agua, agrega los cubos de caldo de res y deja que suelte el hervor. REduce el fuego, tapa y cocina a fuego lento hasta que la carne se pueda desmenuzar fácilmente con un tenedor, alrededor de 2 horas. 2. Retira la carne del sartén, colócala sobre una tablita de madera y desmenúzala utilizando dos tenedores. Sirve la carne bañada en la salsa de jitomate y cebolla.

