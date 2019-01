Pan árabe con queso de puerco Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 20 Pan árabe tostado acompañado de un picadillo fresco de jamón, queso de puerco, cebolla, cilantro y chile, con un toque de aceite de oliva y jugo de limón. Una botana fácil y rápida. Ingredientes 300 gramos de jamón de puerco, finamente picado

300 gramos de queso de puerco, finamente picado

2 cucharadas de cebolla finamente picada

1 manojito de cilantro, sus hojas picadas

1 chile jalapeño, finamente picado (opcional ) 1 chorrito de aceite de oliva

1 chorrito de jugo de limón

Sal y pimienta, al gusto

Orégano seco triturado, al gusto

1 paquete de pan árabe Cómo hacerlo 1. Mezcla muy bien el jamón, queso de puerco, cebolla, cilantro y chile jalapeño en un recipiente. Agrega el aceite de oliva, jugo de limón, sal, pimienta y orégano. Revuelve bien. 2. Corta el pan en triangulitos y tuéstalos en el horno o tostador. 3. Acomoda los triángulos de pan tostado en forma de fuente en un platón y coloca en el centro las carnes frías. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.