Hamburguesa de res y champiñones Tiempo Total 17 Min Tiempo Activo 12 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 6 Hamburguesas caseras bajas en grasa. Los champiñones le dan un sabor especial y un toque de fibra. Se pueden cocinar a la parrilla o a la plancha sin necesidad de aceite. Una buena forma para lograr que los niños coman bien. Pueden hacerse hamburguesas o albóndigas. Ingredientes 1 cebolla pequeña picada

150 g de champiñones

450 g carne de res molida

50 g de pan integral molido

1 cucharada de hierbas mixtas secas

1 cucharada de puré de tomate

Sal y pimienta al gusto

1. Coloca la cebolla y los champiñones en un procesador de alimentos y procesa hasta que queden finamente picados. Agrega la carne, pan, hierbas, puré de tomate y sal y pimienta al gusto. Procesa durante unos segundos, hasta que lograr una mezcla uniforme, pero con textura. 2. Enharina tus manos ligeramente y forma las hamburguesas. 3. Cocina en un sartén grande de 6 a 7 minutos por cada lado o hasta lograr el término deseado.

