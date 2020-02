Sé un anfitrión de lujo con estos dippings saludables en tu próxima reunión para ver un partido Dale una mirada a estas deliciosas opciones de dippings que no romperán la dieta de ninguno de tus invitados. By Andrés Rubiano ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ver un evento deportivo es una de las mejores excusas para reunirse en casa junto a la familia y los amigos. Pero lo mejor de todo, es que disfrutar de grandes eventos como el Super Bowl, la Copa del Mundo de la FIFA, la Champions League o los Juegos Olímpicos también se ha transformado en sinónimo de buen comer, ya que la comida es sin duda la protagonista principal de estas reuniones deportivas. Aunque existen platos que hacen parte del menú infaltable para estas ocasiones, como la pizza y las alas de pollo, recientemente una tendencia por buscar opciones más saludables ha comenzado a atraer la atención de aquellos amantes del deporte que no quieren romper su dieta. De hecho, uno de los datos curiosos que dejó la más reciente edición del Super Bowl fue que uno de los platos más populares entre los aficionados que llegaron a ver el gran juego en vivo en el Hard Rock Stadium de Miami fue la impossible burguer, una hamburguesa vegana que sorprende por su sabor casi idéntico al de sus similares hechas con carne. Se acercan eventos deportivos que sabemos querrás disfrutar en casa junto a tus seres queridos y aquí te compartimos algunas opciones de dippings saludables que te convertirán en un anfitrión de lujo: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Guacamole Image zoom Guacamole. El guacamole no solo es uno de esos platos infaltables en la mesa a la hora de ver un evento deportivo, también es una de las opciones más saludables que puedes elegir para tu menú. El aguacate es conocido por ser una gran fuente de vitaminas y minerales vitales para el buen funcionamiento de tu organismo. Un par de aguacates, cebolla, tomate, limón y sal es lo único que necesitas para tener un dipping cinco estrellas. Añade unos chips horneados bajos en calorías y tendrás una combinación ideal para tus invitados. Salsa huancaína de queso azul Image zoom Plato de verduras. Los platos de vegetales son también otro de los infaltables en el menú, pero su propósito inicial de ser un snack saludable en muchas ocasiones es opacado por los dippings elegidos para acompañar, como las salsas ranch y blue cheese. El chef James, estrella de Telemundo y del programa matutino Un Nuevo día, nos compartió esta deliciosa receta ideal para acompañar un plato de vegetales que además le dará un toque latino que pondrá a todos a chuparse los dedos. Dale una mirada a la receta siguiendo este enlace. Salsa de cilantro y limón Image zoom Dipping de cilantro y limón. Esta es otra de nuestras opciones saludables favoritas que también puede ser la compañera ideal para un plato de verduras o para unos deliciosos chips. Yogurt griego, jugo de limón, ajo, cilantro y sal es lo único que necesitas para preparar esta deliciosa salsa en cuestión de minutos. Sigue este enlace para que veas cómo se prepara. Chilli de pavo Image zoom Chilli. El chilli también se ha transformado en otro de los infaltables para ver un evento deportivo, pero también es reconocido por no ser muy amigable a la hora de contar calorías. Usa pavo molido, yogurt griego y un queso bajo en grasa para preparar tu chilli y le darás un giro de 180 grados a esta receta. Salsa ranch de yogurt griego Image zoom Alas de pollo. Getty Images Para muchos amantes de las alitas de pollo, el mejor acompañante es sin duda una rica salsa ranch. En vez de comprar una de las opciones que encuentras en el supermercado, prepara tu propia versión saludable en casa. Tradicionalmente, la salsa ranch usa como base para su preparación sour cream y leche, cámbialos por yogurt griego para darle ese toque saludable a este popular dipping. Advertisement

