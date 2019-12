El secreto mejor guardado de Larry Hernández… ¡OMG! People en Español descubrió uno de los secretos más íntimos de Larry Hernández, ¿de qué se trata? By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Con el mismo orgullo que anunció que espera su quinto hijo, Larry Hernández también está más orgulloso que nadie de sus orígenes. Al cantante mexicoamericano le encanta preparar este típico caldo de pescado que le recuerda su adolescencia en Sinaloa. “Es lo que más hacían mis tíos y mi mamá, y es por eso que ya es costumbre hacerlo ahora para mi familia”, apunta el artista. “Al traer recuerdos familiares, se convierte en uno de mis platos favoritos”. Image zoom CALDO DE PESCADO Unos 30 minutos 4-6 porciones 1 1/3 kilos de pescado troceado, sea bagre, huachinango o tilapia 3 tomates ½ cebolla 2 chiles verdes 1 rama de cilantro 4 papas 1 zanahoria ½ chayote 1 hoja de laurel 3 dientes de ajo Sal y sal de ajo, al gusto Image zoom Pon en una olla con aceite de oliva el tomate, la cebolla, el ajo y los chiles previamente picados. Guisa hasta que todo quede bien cocinado. Aparte, hierve 2 litros de agua. Agrégala a la olla, aderezando con sal y sal de ajo. Una vez hierva, añade el resto de ingredientes picados y el pescado. Deja cocinar a fuego medio. Una vez vuelva a hervir, agrega el cilantro y, de ser necesario, más sal y sal de ajo al gusto. Apaga y sirve. Advertisement

