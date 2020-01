Cocteles para ver el Super Bowl que no arruinarán tu dieta ¿Buscando el coctel ideal para tu fiesta del Super Bowl? Aquí te damos algunas deliciosas opciones que además no romperán tu dieta. By Andrés Rubiano ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El Super Bowl LIV será inolvidable por muchas razones, pero en esta ocasión, para los latinos tiene un significado especial por el gran sabor hispano que tendrá la edición 2020 del juego más esperado del año y que se disputará en el emblemático Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami este 2 de febrero. Cada año, el Super Bowl se transforma en una ocasión especial en la que puedes disfrutar de un día en familia y junto a tus amigos. Desde luego, la comida y las bebidas son también protagonistas de la velada y aquí te damos algunas ideas de deliciosos cocteles y bebidas que por su bajo contenido de azúcar te ayudarán a no arruinar tu dieta. De igual forma, te compartimos dos sencillas y llamativas recetas para cocteles del chef James, estrella de Telemundo, para que dejes a todos tus invitados con la boca abierta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mojito Image zoom Mojito. ¿Qué tal iniciar este listado con uno de los cocteles latinos más tradicionales y que además tiene todo el sabor de Cuba? Un poco de ron blanco, jugo de limón, agua con gas y algunas hojitas de menta; es todo lo que necesitas para crear esta bebida. Aunque puedes darle un poco más de sabor con algo de azúcar, el no incluir este ingrediente te ayudará a mantener el coctel alrededor de las 150 calorías. Cuba Libre Image zoom Cuba Libre. Sencillo y refrescante. La perfecta mezcla de ron y soda puede ser la bebida que acompañe tu celebración del Super Bowl. ¿Quieres mantener el coctel en menos de 100 calorías? Es muy sencillo, cambia la soda tradicional por una opción diet. Champaña Image zoom Champaña Lleva tu fiesta del Super Bowl a otro nivel con algo de champaña, además, tendrás la seguridad de que no te estás excediendo en el consumo de azúcar, ya que esta espumosa bebida es reconocida por ser uno de los licores con el menor número de calorías -menos de 100 por copa-. Cerveza Image zoom Cerveza con limón. Desde luego, una helada cerveza siempre será una de las mejores elecciones para disfrutar del gran juego, los esperados comerciales y el Halftime Show de Jennifer López y Shakira. Cambia las opciones regulares por una cerveza light y estarás en la marca de las 100 calorías. Agrégale un poco de limón y tendrás una bebida perfecta. Margarita de sandía Image zoom Margarita de sandía. ¿Un poco de tequila no puede faltar en tu Super Bowl? Dale una mirada a esta receta del chef James que no usa azúcar y que además tiene a la sandía como principal ingrediente. Sorprende a tus invitados con este delicioso coctel que se prepara en un abrir y cerrar de ojos. Ingredientes:

3 tazas de sandía

4 onzas de vodka

2 tazas de hielo

1 onza de jugo de limón

Rodajas de sandía para decorar Preparación:

En una licuadora, agrega la sandía cortada en cubos, el jugo de limón, el vodka y el hielo. Cierra la licuadora, procesa los ingredientes por 2 minutos. Sirve en un vaso para margaritas y decoralos con trozos de sandía o limón en el borde. Tequila Bloody Mary Image zoom Tequila Bloody Mary. Aquí otra de las recetas que nos compartió chef James y que también puedes incorporar a tu fiesta del Super Bowl. No olvides seguir al querido chef venezolano en su cuenta de Instagram –ChefJames– y si quieres ver más de sus recetas para preparar cocteles puedes visitar su página web. Ingredientes:

1 cucharada de chile piquín en polvo

1 cucharada de sal kosher

1 onza de jugo de limón

Salsa de soya

2 onzas de tequila

3 onzas jugo de tomate

Salsa picante

1 chile guajillo Preparación:

Mezcla las cucharadas de chile piquín y la sal en un plato. Luego moja la parte superior de un vaso y frótalo en esta mezcla. Agrega hielo al vaso seguido del jugo de limón, la salsa de soya, el tequila, el jugo de tomate y la salsa picante. Mezcla todo con una cuchara alta y adorna con chile guajillo, limón o cilantro.

