Si quieres endulzarte la vida, prepara esta receta del chef José Andrés Si quieres endulzarte la vida, más vale que prepares esta receta del Chef José Andrés By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Puede que el galardonado chef José Andrés aplique técnicas de vanguardia en sus restaurantes, pero a la hora de desayunar no rechaza algo tan tradicional como unas tortitas de maíz. Eso sí, anima a darles un toque diferente. “Sírvanlas con diferentes condimentos, como salsa de mango, guacamole o salsa picante”, aconseja el español, autor de varios libros de recetas y reconocido por su labor humanitaria. TORTITAS DE MAÍZ CON MIEL 30 minutos 4 porciones 1 taza de harina de maíz fina 2 cucharadas de mantequilla sin sal, derretida 1 cucharadita de sal kosher 1 taza de agua hirviendo ½ taza de leche entera 1 huevo grande ½ taza de harina de todo uso 2 cucharaditas de levadura en polvo 1 taza y ½ de granos de maíz Mantequilla o aceite, según se necesite Miel al gusto Granos de maíz cocinados o tostados Escamas de sal marina Coloca la harina de maíz, la mantequilla derretida y la sal kosher en un bol mediano a prueba de calor. Agrega el agua hirviendo y remueve hasta que quede fluido. Cubre y deja reposar 10 minutos. Image zoom Bate la leche y el huevo en un bol pequeño hasta que quede espumoso. En otro bol, remueve juntas la harina y la levadura. Incorpora la mezcla de la leche más los granos de maíz en la mezcla de la harina de maíz. Agrega la mezcla de la harina y la levadura a la de la harina de maíz. En una sartén con aceite o mantequilla, a fuego medio, vierte ¼ de taza de la mezcla para hacer tortitas de 3 pulgadas de diámetro. Cocina hasta que salgan burbujas, de 2 a 3 minutos. Dales vuelta para dorar el otro lado, 30 segundos. Repite con cada tortita. Advertisement

Close Share options

Close View image Si quieres endulzarte la vida, prepara esta receta del chef José Andrés

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.