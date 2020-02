Platos perfectos para ser un anfitrión de lujo en tu próxima reunión en casa para ver un evento deportivo 5 recetas del chef James que dejarán a tus invitados chupándose los dedos en tu próxima fiesta en casa. By Andrés Rubiano ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los amantes del deporte saben que este 2020 será muy especial, puesto que será un año cargado de muchas emociones gracias a los grandes eventos deportivos que tendrán lugar a lo largo de los próximos meses. Desde luego, el Super Bowl LIV fue tan solo un abrebocas de la agitada agenda deportiva que tendrá el primer año de esta nueva década y que incluirá, entre otros, tres eventos de verano que sin duda paralizarán al mundo: La Copa América Argentina-Colombia, la Eurocopa y los Juegos Olímpicos de Tokio. Los grandes eventos del deporte mundial como el Super Bowl se han transformado en sinónimo de reuniones junto a los seres queridos, en las que la comida es protagonista. Así que con la ayuda del querido chef James, estrella de Telemundo y del show matutino Un nuevo día, te compartimos estas 5 recetas con mucho sabor latino, que te ayudarán a ser un anfitrión de lujo en tu próxima reunión en casa para ver a los mejores atletas del mundo en acción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alitas de pollo picantes Image zoom Alas de pollo. Ingredientes para las alitas:

16 piezas alitas de pollo.

3/4 salsa picante.

1 cucharada mantequilla. Ingredientes para la crema acompañante:

1 taza crema agria.

4 onzas queso azul (desmoronado).

2 cucharadas mayonesa.

2 cucharaditas salsa inglesa.

1/4 de cucharadita sal.

1 diente de ajo.

2 cucharadas aceite de canola. Preparación para las alitas:

Pon en una olla la salsa picante y agrega un poco de mantequilla para que se vaya derritiendo. Cocínalos hasta que hierva. Coloca las alitas en una bandeja cubierta con papel aluminio y asegúrate de que estén bien separadas. Rocíalas con aceite de canola, sal y pimienta y estarán listas para hornear. Precalienta el horno a 400 grados antes de poner las alitas en el horno. Cuando las alitas estén bien doradas, colócalas en un recipiente y bañalas con la salsa picante. Preparación para la salsa:

En una taza, agrega el queso azul triturado, mayonesa, salsa inglesa, ajo y crema agria. Mezcla todos los ingredientes y sirvelos junto a las alitas. Súper nachos con salsa de chorizo Image zoom Nachos. Ingredientes:

1 bolsa de tortillas chips.

1 lata frijoles rojos.

1 cebolla.

2 chile rojo.

1/2 libra carne molida.

2 cucharadas pasta de tomate.

1 taza caldo de pollo.

4 dientes de ajo.

1 chorizo Andouille.

Jalapeños.

Crema agria.

Queso mexicano rallado.

Cilantro. Preparación:

En una olla honda calienta el aceite de oliva y agrégale el chorizo para saltearlo. Añade la cebolla, la sal, el ajo, los jalapeños (al gusto). Luego, coloca los frijoles rojos y una taza de caldo de pollo. Tapa la olla y deja cocinar por aproximadamente 40 minutos, hasta que la mezcla comience a espesar. Pon las tortillas chip en un plato y báñalas con la salsa de chorizo. Rocía las tortillas con queso mexicano rallado, jalapeño picado, un poquito de cilantro y un poco de crema agria si deseas darle un toque diferente. Costillas de cerdo con glaseado balsámico Image zoom Costillas de cerdo. Ingredientes:

2 costillas de cerdo.

2 ramitas de romero.

2 cucharadas de paprika.

1 cucharadita de pimienta roja.

1 taza de vinagre balsámico.

1/2 taza de agua. Preparación:

Coloca en un recipiente el vinagre balsámico, la paprika, la pimienta roja y la sal. Luego, añade también las ramitas de romero para que perfume la salsa. Mezcla los ingredientes. Luego pon las costillas a marinar en la salsa por un tiempo de 2 a 4 horas. Después, pon las costillas en un horno o parrilla. Precalienta el horno a 350 grados y deja las costillas hornear por una hora y media. Si usas la parrilla, dora las costillas por 40 minutos. Hamburguesa “The James” Image zoom Hamburguesa. Ingredientes para las hamburguesas:

1 libra de carne molida.

4 onzas de queso fresco.

2 huevos fritos.

4 unidades de pan brioche.

1 tomate.

Chiles poblanos rostizados. Ingredientes para la guasacaca:

1½ taza de puré de aguacate.

Perejil.

Cilantro.

Vinagre.

Aceite de oliva

Pimiento verde.

Preparación para la guasacaca:

Coloca el puré de aguacate en un recipiente hondo. Pica y agrega el perejil, el cilantro, el pimiento verde; luego añade un chorrito de vinagre y de aceite de oliva. Mezcla y reserva mientras preparas las hamburguesas. Preparación para las hamburguesas:

Inicia friendo los huevos a fuego medio con un chorrito de aceite de oliva y agrégales un poco de sal y pimienta. Luego, sazona la carne molida con sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva. Haz bolas de carne y con cuidado aplástalas para obtener la forma de la hamburguesa. Cuando las tengas listas, llévalas directamente a la parrilla o plancha para dorarlas. Cuando las hamburguesas estén llegando al punto deseado de cocción, toma el queso fresco y ponlo igualmente en la parrilla para que se derrita un poco. Para ensamblar:

Pica el pan brioche por la mitad y colócale una cucharada de guasacaca. Pon la carne junto con el huevo, una rodaja de tomate y chile poblano. Y por último, añade por encima el queso derretido. Sándwich de tres quesos con champiñones a la parrilla Image zoom Sánduche de queso con champiñones. Ingredientes:

2 rebanadas de pan rye.

2 rebanadas de queso cheddar.

2 rebanadas de queso suizo.

2 rebanadas de queso mozzarella.

1 cebolla morada.

1 taza de champiñones. Preparación:

Sazona las rebanadas de pan con aceite de oliva, sal y pimienta. Luego, en un sartén coloca un poco de aceite de oliva y cocina las cebollas con los champiñones por al menos 2 minutos o hasta que estén bien doraditos. Toma una rebanada de pan y ponle una cucharada de la mezcla de champiñones, seguido por las rebanadas de los tres tipos de queso. Añade otra porción de la mezcla y ponle la otra rebanada de pan. Pon el sándwich a dorar en una parrilla y asegúrate de ponerlo al menos 3 minutos por cada lado. Advertisement

Platos perfectos para ser un anfitrión de lujo en tu próxima reunión en casa para ver un evento deportivo

