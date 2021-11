El look del día - noviembre 10, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Zuria Vega, look del dia Credit: 2021 Eyepix Images/The Grosby Group No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Salma Hayek, Dayanara Torres y Zuria Vega son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Quién es tu favorita? Empezar galería Ana Brenda Contreras Ana Brenda, look del dia Credit: 2021 Eyepix Images/The Grosby Group Para ir a una velada en la Ciudad de México, la actriz eligió este look de falda de cuero con abertura frontal y blusa transparente. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Dayanara Torres Dayanara Torres, look del dia Credit: 2021 ARMimage/The Grosby Group Hermosa lució la exreina de belleza con este elegante vestido blanco con cutouts. 2 de 9 Ver Todo Zuria Vega Zuria Vega, look del dia Credit: 2021 Eyepix Images/The Grosby Group La actriz acaparó todas las miradas con este sexy jumpsuit negro con cutouts. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Ana Claudia Talancón Ana Claudia Talancon, look del dia Credit: 2021 Eyepix Images/The Grosby Group La actriz llegó a una velada con este festivo vestido negro de brillo. 4 de 9 Ver Todo Hailee Steinfeld Hailee Steinfeld, look del dia Credit: Neil Mockford/GC Images Vimos a la actriz en las calles de Londres con este fabuloso look otoñal. 5 de 9 Ver Todo Lucy Hale Lucy Hale, look del dia Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group Con tremenda sonrisa y este hermoso atuendo de pantalón azul turquesa de talle alto y top con estampado floral y mangas abullonadas, la actriz posó para los fotógrafos que la esperaban en Nueva York. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reina Máxima de Holanda Reina Maxima, look del dia Credit: Patrick van Katwijk/WireImage Como de costumbre, su majestad dio cátedra de estilo con este fabuloso abrigo tipo capa. 7 de 9 Ver Todo Salma Hayek Salma Hayek, look dia Credit: 2021 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Con este llamativo traje dorado llegó la actriz mexicana a la premier, en Londres, de su nueva película House of Gucci. 8 de 9 Ver Todo Emily Ratajkowski Emily Ratajkowski, look del dia Credit: 2021 Splash News/The Grosby Group Nos encantó este minivestido que la modelo combinó con botas blancas. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

