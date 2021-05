Zuleyka Rivera y Gabriela Isler nos cuentan cómo logran ser mujeres imparables Hablamos con las dos ex Miss Universo en este panel imperdible de Telemundo donde las reinas puertorriqueña y venezolana comparten sus retos, sueños y roles como madres. Por Laura Acosta Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para resaltar su misión de empoderar a las mujeres a que construyan confianza en sí mismas y logren éxito, Telemundo presentó un panel con dos Miss Universos latinas, Zuleyka Rivera y Gabriela Isler. En anticipación del concurso tan esperado el 16 de Mayo, nuestra directora de moda y belleza Kika Rocha se sentó con estas ex reinas para charlar sobre sus experiencias, sueños y metas. El panel formó parte de Mujeres Imparables, una iniciativa de Telemundo que busca inspirar a todo tipo de mujer. Entre las famosas que ya han compartido sus historias están Lupita Nyong'o, Gina Torres, Kate del Castillo y muchas otras mujeres fabulosas. Kika tuvo el gran honor de ser la primera moderadora de un medio externo y quedó fascinada con la conversación que tuvo con Zuleyka y Gabriela. Nos contaron de todos los diferentes roles que manejan en su vida, incluyendo la maternidad, y cómo el ser reinas les ayudó en sus carreras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si no viste la transmisión por Telemundo, nuestro video te tiene todos los mejores momentos del panel. ¡No te lo puedes perder!

