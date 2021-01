Close

Zoë Saldaña mantiene su piel perfecta ¡con una loción limpiadora de $12! La actriz de origen dominicano y puertorriqueño no tiene secretos sobre su rutina de belleza. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz de origen dominicano y puertoriqueño Zoë Saldaña, además de ser conocida por su profesión en el mundo de la actuación en grandes producciones como Avatar o Guardians of the Galaxy, también es famosa por su faceta emprendedora (hace poco se ponía a la venta su colaboración de moda con Adidas), ser mamá de tres pequeños y además, lucir siempre impecable. A sus 42 años, Saldaña presume no solo de un estilo definido y personal y una silueta envidiable, sino también de una piel perfecta. Cualquiera pensaría que estando el la cima de Hollywood, su rutina de belleza incluye extraños y carísimos productos para el cuidado de la piel que la mantienen así de joven, pero no. ¿Cómo mantiene una piel luminosa y tersa pese a su apretada agenda? Para Saldaña, la clave es disfrutar de cuidar su piel, no tomarlo como una tarea. Además, a lo largo de las años, la actriz ha revelado en varias entrevistas algunos de sus trucos de belleza. Por ejemplo, es amante de la belleza natural y utiliza remedios caseros con ingredientes naturales como aceite de oliva o leche de coco, herencia de su infancia en República Dominicana. Tampoco emplea caras herramientas de belleza o complicadas tecnologías. ¿Su mejor aliado? Pequeñas toallas de algodón. Otro de sus trucos es utilizar el bálsamo labial en varias partes del rostro, como los párpados o mejillas. Una manera muy económica de resaltar sus facciones incluso cuando no lleva maquillaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero la base de su cuidada piel es una buena limpieza dos veces al día. Un aspecto básico que cobra más importancia si cabe en una gran ciudad, donde hay niveles más altos de polución. "Siempre he usado el limpiador de Cetaphil", dijo en una entrevista a Allure. "Mi piel no es sensible pero como viajo tanto, a veces reacciona a los cambios en el ambiente". ¿Lo mejor de todo? Es un limpiador popular que puedes encontrar en cualquier tienda y a un precio muy asequible.

