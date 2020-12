Close

¡Vaya estilo! Zoë Saldaña debuta su colección deportiva para Kohl's en colaboración con Adidas No hace falta ser una atleta para lucir ropa deportiva, y si además tiene tanto estilo como esta colección ¡no te la querrás quitar! Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con estilo, cómoda y versátil. Así es la colección de ropa deportiva que la actriz Zoë Saldaña ha seleccionado en colaboración con Adidas para las tiendas Kohl’s y que ya está disponible. Una variedad de ropa, calzado y accesorios elegidos por la intérprete de ascendencia dominicana y puertorriqueña para la mujer actual. “Estoy encantada con esta emocionante colaboración”, asegura Saldaña. “Como madre, mujer americana, latina y activista, tengo la pasión de empoderar a otros y dar voz a los que se sienten olvidados. Curando esta colección, era importante para mí satisfacer las necesidades diarias de la mujer moderna. Sé que las mujeres encontrarán seguridad en sí mismas y fuerza en estas piezas que tienen estilo y son funcionales”. Image zoom Credit: Cortesía de Kohl's En la colección Adidas x Zoe Saldaña encontramos tops deportivos, sudaderas y leggins con estampados de tendencia en colores intensos, donde predominan las gamas de negro, azul y rosado; zapatillas, prácticas mochilas y una cómoda gorra que mezcla el aire deportivo propio de la prenda con un toque muy chic. Perfecta para mujeres activas y mamás que, como ella con tres niños, no paran. Image zoom Credit: Cortesía de Kohl's SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “En Adidas, la creencia de que a través del deporte tenemos el poder de cambiar vidas, anima nuestro compromiso por buscar socios que comparten estos valores y juntos, dar lo mejor [de nosotros] a atletas y creadores en todo el mundo”, afirma la directora senior de Active, Michelle Bender. “Estamos emocionados de recibir a Zoe en la familia Adidas, y estamos deseosos de ver el efecto positivo de su colección y su mensaje, puede llevar a todas las mujeres”. Image zoom Credit: Cortesía Kohl's Con precios que oscilan entre los 25 y los 70 dólares, nunca ha sido tan fácil practicar deporte vestida con estilo. Tanto, ¡que querrás llevarla a todas horas!

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Vaya estilo! Zoë Saldaña debuta su colección deportiva para Kohl's en colaboración con Adidas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.