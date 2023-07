El look del día - julio 3, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día Credit: Daniele Venturelli/Getty Images for Damiani Carmen Villalobos, Geraldine Bazán y Zoë Saldaña son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Jacky Bracamontes Look del día Credit: Instagram La presentadora está disfrutando de unas increíbles vacaciones en Hawai junto a toda su familia y allí rodeada de piedras volcánicas posó con este vaporoso vestido blanco con estampado verde y fucsia neón de un solo hombro. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Carmen Villalobos Look del día Credit: Instagram La colombiana anda paseando su amor por Londres donde también a hemos visto presumir coquetos vestidos como este de escote en V y corte evasé de color lila con estampado floral de la firma venezolana NMZ combinado con unos cómodos tenis y lentes de sol. 2 de 10 Ver Todo Rosalía Look del día Credit: Instagram La cantante española actuó en Dinamarca desde nos compartió este look de falda plisad negra con top gris y sandalias de tacón ancho rojas. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Zoë Saldaña Look del día Credit: Daniele Venturelli/Getty Images for Damiani La actriz de raíces dominicanas asistió al estreno de una pelíucla en el Festival de Cine de Taormina, Italia, con este diseño lencero de Prada, de tirante fino, encaje negro que completó con sandalias de pala y una fina gargantilla de diamantes. 4 de 10 Ver Todo Ximena Romo Look del día Credit: Mezcalent La actriz mexicana presentó en Miami Los Artistas: Primeros Trazos (Vix) con un traje blanco de pantalón holgado y chaqueta de corte clásico de H&M que combinó con un sensual body negro con aberturas de Mugler, cinturones de cadena dorados y varios collares superpuestos de Swarovski y Elisheva and Constance. 5 de 10 Ver Todo Margot Robbie Look del día Credit: Han Myung-Gu/WireImage ¿Se puede ser más Barbie en la vida real? La actriz quien da vida a la famosa muñeca en una nueva película, posó así de sonriente con este diseño vintage de Moschino, de minifalda, top y chaqueta rosas con pequeños cristaes, a juego con un coqueto tocado y bolso en forma de corazón en la presentación de la cinta en Seúl. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio America Ferrera Look del día Credit: Han Myung-Gu/WireImage La actriz de origen hondureño también aparece en la película Barbie y para la presentación del filme en Seúl optó por este enterizo efecto cuero de color negro con pantalón recto y cinturón con brillos. 7 de 10 Ver Todo Beyonce Look del día Credit: Instagram La cantante está de gira por Europa donde la vimos con pantalones de mezclilla súper acampanados de Vetements, camiseta de estilo rock y una original gargantilla. 8 de 10 Ver Todo Geraldine Bazán Look del día Credit: Instagram La mexicana ha realizado un viaje a Tailandia invitada por una firma de joyería y para un evento nocturno apostó por este conjunto con aberturas y flecos metálicos de Mariandrée Gaitan con sandalias plateadas que le hizo ver espectacular. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rita Ora Look del día Credit: Arnold Jerocki/GC Images La actriz asistió al desfile de Azzedine Alaïa en el marco de la Semana de la Alta Costura de París con este vestido largo de tul negro transparente bordado con flores y sandalias. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

