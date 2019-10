Zoë Saldaña, Paz Vega y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next 2019 KCS Presse/The Grosby Group Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. Eva Longoria y Sarah Jessica Parker son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería. Sigue mirando y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Zoë Saldaña Image zoom 2019 KCS Presse/The Grosby Group La actriz acaparó miradas con este elegante traje negro de terciopelo de manga larga con vuelos, de Givenchy. Advertisement Advertisement Eva Longoria Image zoom Jim Spellman/Getty Images Regia lució la actriz y productora con este vestido rojo de brillo que le sentaba de maravilla a su esbelta figura. Paz Vega Image zoom Mezcalent Muy elegante lució la actriz española con este vestido negro midi de manga larga, que eligió para visitar los estudios de Despierta América (Univision), en Miami. Advertisement Meghan Markle Image zoom Karwai Tang/WireImage Radiante lució duquesa con este vestido morado de manga larga, que complementó con zapatos azul marino de punta. Diane Guerrero Image zoom Jim Spellman/Getty Images Hermosa lució la actriz con este sencillo traje negro de terciopelo. Emilia Clarke Image zoom Tristar Media/Getty Images Quedamos fascinadas con este conjunto azul de falda midi con abertura frontal y blusa con los hombros al descubierto de Marco de Vincenzo, que portó la actriz durante la premier, en Berlín, de su nueva película Last Christmas. Advertisement Advertisement Advertisement Selenis Leyva Image zoom Jim Spellman/Getty Images Para ir a un evento en Nueva York, la actriz optó por este vestido estampado de cuello alto y manga larga. Kate Beckinsale Image zoom Paul Bruinooge/Patrick McMullan via Getty Images Fabulosa lució la actriz con este increíble vestido blanco strapless de plumas con delicadas transparencias, que combinó con zapatos plateados de punta. Katie Holmes Image zoom Gary Gershoff/Getty Images La actriz llegó a una velada en Nueva York ataviada con este minivestido negro de manga larga, medias del mismo color con lunares y zapatos de punta. Advertisement Advertisement Advertisement Sarah Jessica Parker Image zoom Daniel Pockett/Getty Images Para ir a un encuentro con sus fans en Australia, la actriz y empresaria optó por este vestido estampado con falda en A, que complementó con clásicos zapatos negros y medias moradas. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

