Los looks de Zoë Saldaña en la promoción de la nueva Avatar son pura inspiración para las fiestas Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Zoe Saldaña looks inspiración fiestas Navidad Credit: Karwai Tang/WireImage// Alberto E. Tamargo/Sipa USA// Todd Owyoung/NBC via Getty Images ¿Qué es lo mejor del estreno de la nueva película Avatar: The Way of Water? Poder ver a Zoe Saldaña desplegar todo su glamour. La actriz de raíces dominicanas nos está dando grandes ideas para las próximas fiestas. ¡Toma nota! Empezar galería Princesa de cuento Zoe Saldaña looks inspiración fiestas Navidad Credit: Karwai Tang/WireImage Para la premier mundial en Londres, la actriz eligió un etéreo modelo de Alexander McQueen con un corpiño bordado con cristales y lentejuelas y una falda de tul transparente que caía sobre la cadera estructurada. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Toque vibrante Zoe Saldaña looks inspiración fiestas Navidad Credit: Instagram Petra Flannery En Brasil, la madre de dos sacó su lado más latino con esta falda fucsia con volante lateral de Giambattista Valli. Nos encantaron los aretes de Monica Vinader y el maquillaje a tono con la falda. 2 de 10 Ver Todo Aire ejecutivo Zoe Saldaña looks inspiración fiestas Navidad Credit: Raymond Hall/GC Images Este atuendo de Gucci con camisa con corbata y blazer oversized que contrasta con la sensualidad de la falda de cuero rojo, es el look perfecto para Nueva York. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Espíritu oriental Zoe Saldaña looks inspiración fiestas Navidad Credit: Instagram Petra Flannery Durante una rueda de prensa en Brasil, Saldaña sorprendió con este original conjunto en tonos dorados con pantalón bombacho y chaqueta estructurada de Balmain. 4 de 10 Ver Todo Sensualidad sutil Zoe Saldaña looks inspiración fiestas Navidad Credit: David M. Benett/Max Cisotti/Dave Benett/WireImage En la capital británica la vimos jugar con las transparencias en este traje de Victoria Beckham con capeleta y falda asimétrica a capas. 5 de 10 Ver Todo Blanco invernal Zoe Saldaña looks inspiración fiestas Navidad Credit: Jose Devillegas/Getty Images El blanco es uno de los colores que más resaltan en el invierno y con este vestido recto con abertura en la falda y chaqueta a juego, la actriz no podía estar más guapa. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Apuesta al cuero Zoe Saldaña looks inspiración fiestas Navidad Credit: Walt Disney Company via Getty Images ¿Tienes una falda de cuero y no sabes cómo combinarla? La protagonista de Avatar lució un modelo con efecto trenzado de Bottega Veneta en color vino, con un sencillo top blanco y altísimas botas. 7 de 10 Ver Todo Juego de texturas Zoe Saldaña looks inspiración fiestas Navidad Credit: Robert Kamau/GC Images ¿Satín de día? Sí por favor. El morado es uno de los colores de la temporada en todas sus variantes. La estrella escogió este vestido largo fluido durante su tour de prensa en Nueva York, con zapatos de punta en color cuero y abrigo de paño. 8 de 10 Ver Todo Brillos sexis Zoe Saldaña looks inspiración fiestas Navidad Credit: Todd Owyoung/NBC via Getty Images Sin palabras nos dejó la artista con este vestido de escote profundo con detalles drapeados y brillos de Michael Kors que nos recordaba a la época del Gran Gastby y que presumió durante su visita al show de Jimmy Fallon. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Fiesta trasera Zoe Saldaña looks inspiración fiestas Navidad Credit: Alberto E. Tamargo/Sipa USA La actriz combinó esta falda recta blanca con bordados florales con un top semitransparente muy escotado en la espalda de Lanvin. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

