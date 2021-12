El look del día – noviembre 30, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día, Zendaya Credit: Marc Piasecki/WireImage Eva Longoria, Rita Moreno y Zendaya son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a estos looks y elige tu favorito! Empezar galería Eva Longoria Look del día, Eva Longoria Credit: Backgrid/The Grosby Group Salió de compras en Los Angeles vistiendo un atuendo casual y sofisticado. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Reina Máxima Look del día, Reina Maxima Credit: Patrick van Katwijk/Getty Images Nos fascinan los looks monocromáticos de la reina de Holanda como este rojo vivo. 2 de 9 Ver Todo Zendaya Look del día, Zendaya Credit: Marc Piasecki/WireImage Regia se vio con este traje negro ceñido con un detalle metálico inesperado en la espalda. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Galilea Montijo Look del día, Galilea Montijo Credit: Instagram/Galilea Montijo La presentadora compartió en las redes este look perfecto para los días de otoño. 4 de 9 Ver Todo Rachel Zegler Look del día, Rachel Zegler Credit: Roy Rochlin/Getty Images Como una princesa se vio la estrella de la nueva versión de West Side Story con esta propuesta gris. 5 de 9 Ver Todo Rita Moreno Look del día, Rita Moreno Credit: Roy Rochlin/Getty Images La actriz icónica se vio más bella que nunca con este traje negro de lentejuelas. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ariana DeBose Look del día, Ariana DeBose Credit: Roy Rochlin/Getty Images Eligió un traje de encaje blanco de dos piezas para el estreno de West Side Story. 7 de 9 Ver Todo Kristen Stewart Look del día, Kristen Stewart Credit: Jemal Countess/Getty Images for The Gotham Film & Media Institute Asistió a los premios Gotham con esta pieza rosa de August Getty Atelier. 8 de 9 Ver Todo Adamari López y Chiquibaby Look del día, Adamari López, Chiquibaby Credit: Instagram/Hoy Día Nos encantaron estas propuestas con mangas largas de ambas presentadoras. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

