Zendaya se convierte en spiderwoman para su última alfombra roja ¿Qué opinas de este look impactante? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Junto a su estilista Law Roach, Zendaya siempre nos sorprende con sus atuendos fabulosos en las alfombras rojas. Para el gran estreno de su próxima película, Spider-Man: No Way Home, la actriz decidió incorporar la estética del superhéroe a su propio look y quedamos completamente boquiabiertas con el resultado. La chica de 25 años llevó un diseño a medida de Valentino Haute Couture de escote atrevido cubierto en telarañas de cuentas negras brillantes. La marca también le creó un antifaz de encaje inspirado en el de los personajes de Marvel pero con un toque chic. Completó el look con tacones negros de Christian Louboutin y pendientes de diamante de Bulgari. Zendaya, spiderman Credit: Emma McIntyre/Getty Images Zendaya, spiderman Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Para su look de maquillaje, acentuó su belleza natural con un labial de brillo, cejas perfectas y un delineado gráfico azul. Zendaya, spiderman Credit: Emma McIntyre/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace sólo meses, Zendaya hizo historia en ser la celebridad más joven en recibir el premio Fashion Icon en los 2021 CFDA Awards. ¡Esperamos verla en muchas otras alfombras como esta mostrando su amor por la moda!

