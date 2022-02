Zendaya maravilla al estilo del viejo Hollywood en los premios NAACP La actriz impactó con esta propuesta brillante, ¡no te la pierdas! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Junto a su estilista Law Roach, Zendaya siempre nos sorprende con sus atuendos fabulosos en las alfombras rojas. Para asistir a los NAACP Image Awards, la premiación dedicada a celebrar el trabajo de los artistas afroamericanos, la estrella de Euphoria nos asombró con su último atuendo. En un clip que descubrimos en el Instagram de su estilista, vimos a la chica de 25 años presumiendo su outfit inspirado en la moda que los años sesenta, especialmente las cantantes del género Motown. Su minivestido plateado que marcó su cintura perfectamente fue creado por la casa de diseño Valentino, una de sus marcas preferidas. Completó el atuendo con un abrigo oversized embellecido con flores brillantes, tacones blancos y pendientes redondos. Y como siempre, su look de belleza quedó perfecto, con su cabello partido a un lado y sus puntas rizadas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Zendaya fue nominada por Mejor Actriz en una Película por su papel en Malcolm y Marie. ¡Esperamos verla en más alfombras rojas durante esta temporada de premiaciones!

