Zendaya es reconocida como ícono de moda ¡mira algunos de sus mejores looks en la alfombra! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Zendaya es reconocida como ícono de moda ¡mira algunos de sus mejores looks en la alfombra! Credit: Getty Images El 10 de noviembre Zendaya recogerá el premio Fashion Icon entregado por el Consejo de diseñadores de moda de América (CFDA). A sus 25 años será la persona más joven en recibirlo y se une así a celebridades como Rihanna o Jennifer López. Gracias a su estilista Law Roach, con quien trabaja desde su adolescencia, triunfa cada vez que pisa la alfombra con looks vanguardistas y siempre apropiados para la ocasión. Estos son algunos de nuestros favoritos. Empezar galería Aire 70s Zendaya mejores looks alfombra Credit: Gregg DeGuire/ WireImage En la alfombra de los American Music Awards de 2014 posó con este estiloso conjunto de pantalón ancho de tiro alto y gabardina a juego en color champán con un top aguamarina de Georgine. El cabello suelto y rizado nos enamoró. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Lady in pink Zendaya mejores looks alfombra Credit: Jon Kopaloff/ FilmMagic Con este vaporo vestido en rosa Barbie con abertura en la pierna, escote en V y fular extralargo al cuello de Ralph & Russo se presentó en la premier de Spiderman Homecoming en 2017. Lo combinó con zapatos de punta en el mismo tono. 2 de 12 Ver Todo Espíritu animal Zendaya mejores looks alfombra Credit: Don Arnold/ WireImage No pasó desapercibida en el estreno de The Greatest Showman en Australia en 2017 con este diseño de Moschino que imitaba una gigante mariposa. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Guerrera fashion Zendaya mejores looks alfombra Credit: Dia Dipasupil/ WireImage Cual Juana de Arco llegó a la gala del Met en el 2018, en la que el tema versaba sobre la religión católica. Su armadura plateada, con cota de malla incluida, la firmó Versace. 4 de 12 Ver Todo Brillo disco Zendaya mejores looks alfombra Credit: Steve Granitz/ WireImage En una fiesta de la revista Variety que celebraba los jovenes talentos de Hollywood en 2017 apostó por este dos piezas en un degradado de rosas cubierto de brillantes lentejuelas de Vivetta. 5 de 12 Ver Todo Delicadeza exótica Zendaya mejores looks alfombra Credit: Stefanie Keenan/Getty Images Durante el evento de una firma de joyería en 2018, posó con este llamativo vestido de seda y plumas en tono mostaza y rosa con lazada en el cuello de Marc Jacobs. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Florida y hermosa Zendaya mejores looks alfombra Credit: Michael Tran/ FilmMagic Para la fiesta posterior a la entrega de los Emmys en 2019 la vimos así de femenina con este traje palabra de honor, falda globo y cola de estampado floral firmado por Alexandre Vauthier. 7 de 12 Ver Todo Toque metálico Zendaya mejores looks alfombra Credit: Steve Granitz/ WireImage Con el cabello peinado en pequeñas y larguísimas trenzas, impactó en la entrega de los premios de la crítica de 2020 con este conjunto magenta de Tom Ford, formado por una falda recta y un original corpiño rígido metalizado. 8 de 12 Ver Todo Amarillo neón Zendaya mejores looks alfombra Credit: Pool/ Getty Images Para la entrega de los Oscar 2021 la actriz nos enamoró con su Valentino en amarillo intenso con abertura en el abdomen que lució con llamativas joyas y el cabello suelto. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lunares desenfadados Zendaya mejores looks alfombra Credit: Instagram Zendaya Aunque no pisó la alfombra, para agradecer su Emmy en 2020 lució un original diseño a la medida de Armani Privé, con un top bandeau con pedrería en tono blancos y negros y una voluminosa falda de lunares. 10 de 12 Ver Todo Tributo al pasado Zendaya mejores looks alfombra Credit: Instagram Zendaya En los premios BET de 2021, la joven actriz rindió homenaje a Beyoncé presumiendo una versión de su vestido Versace que la intérprete de Halo lució para actuar en dichos premios en el 2003. En colores intensos, escote profundo y capas de tul, le sentaba como un guante. 11 de 12 Ver Todo Onda rockera Zendaya mejores looks alfombra Credit: Larry Busacca/ Getty Images En la alfombra roja de los Halo Awards de Nickelodeon en 2014, la también cantante vistió un conjunto de crop top y falda con estampado floral en blanco y negro de Nha Khanh que conjuntó con una chaqueta de cuero y zapatos de punta. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Zendaya es reconocida como ícono de moda ¡mira algunos de sus mejores looks en la alfombra!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.