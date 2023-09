¡Feliz cumpleaños Zendaya! Celebramos con un repaso a su moda en la alfombra Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería zendaya, cumpleaños, mejores looks Credit: Amy Sussman/WireImage; Trae Patton/NBC via Getty Images; Chris Pizzello-Pool/Getty Images A sus 27 años, la actriz americana es una de las estrellas más fashion en todo Hollywood. ¡Mira a continuación algunos de sus trajes más divinos! Empezar galería Rosa radiante zendaya, cumpleaños, mejores looks Credit: Amy Sussman/WireImage En febrero, la actriz nos enamoró en los SAG Awards con esta confesión de Valentino adornada con rosas de seda. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Estilo Hindú zendaya, cumpleaños, mejores looks Credit: Prodip Guha/Getty Images Zendaya contó entre las celebridades que visitaron el Centro Cultural Nita Mukesh Ambani en Mumbai durante el mes de abril vistiendo un sari azul bordado a mano por la casa de diseño de Rahul Mishra. 2 de 7 Ver Todo Viejo Hollywood zendaya, cumpleaños, mejores looks Credit: Trae Patton/NBC via Getty Images Deslumbró en los premios Emmy del 2022 con esta propuesta de los archivos de Valentino que nos recordó al estilo de estrellas icónicas como Audrey Hepburn. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Amante del vintage zendaya, cumpleaños, mejores looks Credit: Taylor Hill/WireImage Con la ayuda de su estilista Law Roach, la estrella tuvo la oportunidad de vestir un traje vintage de Bob Mackie a la gala TIME 100 en 2022. 4 de 7 Ver Todo Colores vivos zendaya, cumpleaños, mejores looks Credit: Chris Pizzello-Pool/Getty Images Como una princesa lució en los premios Oscar 2021 con esta romántica propuesta amarilla de Valentino y prendas de Bulgari de más de $6 millón. 5 de 7 Ver Todo De lujo zendaya, cumpleaños, mejores looks Credit: ROBYN BECK/AFP via Getty Images La actriz se robó todas las miradas en la alfombra de los premios Emmy del 2019 con este diseño de Vera Wang de corsé y falda sensual. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Tributo chic zendaya, cumpleaños, mejores looks Credit: Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images Aunque la estrella siempre maravilla en la gala del Met, nos encantó el look de Versace que vistió en 2018 en honor a Juana de Arco. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Feliz cumpleaños Zendaya! Celebramos con un repaso a su moda en la alfombra

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.