Conoce la tienda en donde Zendaya consiguió su primer atuendo de alfombra roja Aunque ahora trabaja con las marcas más codiciadas, la actriz recordó su comienzo humilde Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Entre las chicas que siempre se destacan cómo mejor vestidas en las alfombras rojas, Zendaya se ha convertido en una de nuestras favoritas. Con sólo 25 años, la actriz es un ícono del estilo ya que siempre lleva las piezas de los diseñadores como una modelo. Pero, aunque siempre le ha encantado la moda, no le fue fácil llegar a lucir trajes de alta costura. En su última entrevista con InStyle para la portada de la edición de noviembre 2021, Zendaya reveló que compró su primer look de alfombra roja en Target. "Cuando tenía 14 años y fui a mi primer estreno de cine, mi atuendo fue varias piezas que tenia de Target. Yo pensaba que me veía chévere y me sentía cool", explicó la estrella. Sin embargo, afirmó que no tenía ningún complejo sobre su look. "Creo que [sentirse bien en tu look] es la única cosa que importa". Hoy en día, las marcas de lujo siempre quieren trabajar con Zendaya y muchas de sus piezas son creadas específicamente para ella. En la entrevista, reveló que todos los vestidos que les diseña Pierpaolo Piccioli, el director de Valentino, llevan su nombre bordado por dentro para darles un toque personal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Esperamos ver muchos más looks fabulosos de Zendaya a través de su carrera!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Conoce la tienda en donde Zendaya consiguió su primer atuendo de alfombra roja

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.