Zendaya desmiente que le prohibieran la entrada en un restaurante de Roma por su look revelador El medio Daily Mail publicó que la actriz y su grupo de amigos fueron rechazados por lucir un cropped top, fuera del código de vestuario del local, pero un acompañante lo ha desmentido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Además de primera actriz, Zendaya es un icono de moda mundial y así se ha reconocido con diferentes galardones que ha recibido durante su carrera. Gracias a su estilista Law Roach ahora retirado de trabajar con celebridades, siempre nos enamora con sus looks vanguardistas y apropiados para cada ocasión. También en sus salidas casuales luce perfecta y a la última moda, por eso nos costaba creer que no había tenido en cuenta el protocolo de un restaurante antes de escoger su estilismo. Durante su última estancia en Roma, la protagonista de Spiderman acudió con un grupo de amigos al sofisticado restaurante Terrazza Borromini, situado en una azotea del centro de la capital italiana, que cuenta con un código de vestimenta formal. Y según el medio de comunicación Daily Mail, al llegar le negaron la entrada por su look. La también embajadora de Bulgari, apostó por un pantalón holgado de tiro bajo en color beige, con mocasines y un top corto palabra de honor es decir, que dejaba sus hombros y su ombligo al aire. Completó su look con un bolso de Louis Vuitton y el cabello peinado con efecto húmedo. El medio británico había afirmado que aunque no es para nada un atuendo demasiado revelador o inapropiado,era informal para la etiqueta que exige el restaurante romano y no les habían permitido el paso. Sin embargo, el artista Darnell Appling, quien acompañaba a la actriz, ha recurrido a las redes sociales para explicar lo sucedido. "Esto es una soberana mentira", explicó en sus historia de Instagram bajo el titular del Daily Mail. "Nunca nos negaron la entrada a ningún sitio. Entramos en el edificio y nos dimos cuenta de que ya habíamos comido en ese lugar cuando vimos las escaleras [...] Todos queríamos probar un restaurante nuevo así que nos fuimos a otro lado. Nunca llegamos arriba ni interactuamos con nadie. Hablamos entre nosotros en el lobby". Zendaya desmiente noticia look Credit: Instagram Por su parte, la artista se ha limitado a compartir un meme en sus historias que reza "¿Fuentes? Me lo inventé", posiblemente aludiendo a esta "noticia". Zendaya desmiente noticia look Credit: Instagram Zendaya SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En cualquier caso, no es la única celebridad que ha causado controversia con sus looks ante un código de vestimenta, como cuando Kim Kardashian visitó el Vaticano con un sexy vestido blanco o Georgina Rodríguez hizo lo propio en su visita al santuario de Fátima, en Portugal.

