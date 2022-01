¿Zendaya copió el look de Linda Evangelista? Los detalles detrás de su última propuesta La actriz maravilló con esta prenda creada antes de que ella naciera Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Junto a su estilista Law Roach, Zendaya siempre nos sorprende con sus atuendos fabulosos en las alfombras rojas. Hace sólo semanas, la vimos luciendo una prenda espectacular de Valentino, cubierta en telarañas de brillo para la alfombra de Spider-Man: No Way Home. Ahora, la chica de 25 años derrochó glamour en el estreno de la segunda temporada de Euphoria (HBO) con una pieza de historia ilustre. Zendaya, Valentino, Euphoria Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic for HBO Se trata de un jumpsuit blanco y negro a rayas de Valentino que formó parte de su colección primavera/verano 1992. Cuatro años antes de que hubiera nacido Zendaya, Linda Evangelista modeló la prenda de diseño gráfico sobre la pasarela con pendientes y brazaletes oversized. Ahora, la interprete de Rue en Euphoria optó por un styling más simple, con sólo unos pendientes de diamante más pequeños. Desfile de moda Valentino 1992 Credit: Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images Aparte de la pieza creada por Valentino Garavani, la actriz tuvo otro detalle de su look en común con la modelo icónica: su cabello recien teñido de rojo, un estilo que resalta la belleza de ambas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque varias alfombras rojas de esta temporada de premiaciones están a riesgo de ser canceladas o pospuestas, esperamos que sigamos viendo a Zendaya luciendo más piezas tan icónicas como esta.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Zendaya copió el look de Linda Evangelista? Los detalles detrás de su última propuesta

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.