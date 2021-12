Tienes que ver el color de cabello que ahora lleva Zendaya La cantante y actriz sorprendió a sus fanáticos con un inesperado y llamativo color de pelo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Al parecer las últimas semanas del año inspiran a las famosas a cambiar de look para empezar el nuevo año con el pie derecho y con nuevos aires. Y es que nada como un nuevo color de cabello o un moderno corte para sentirte renovada y con ganas de comerte al mundo. Eso es algo que las famosas saben y por eso aman hacer cambios drásticos en su pelo. Si bien algunas lo hacen por un nuevo proyecto, otras simplemente quieren verse diferentes. Recientemente Dua Lipa sorprendió a sus seguidores al mostrarles su nuevo corte de cabello. La talentosa cantante ahora luce un moderno y fresco corte bob. Ahora le tocó el turno de un gran cambio a la querida Zendaya. Resulta que la cantante, quien siempre nos cautiva con sus espectaculares looks y sus increíbles peinados, dejó a sus millones de seguidores boquiabiertos al mostrar su nuevo look. Ahora la artista lleva el cabello un poco más corto, y con un color entre castaño y rojo que le queda de maravilla. "Ya era tiempo para un cambio", escribió la cantante junto a la imagen que publicó en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Zendaya, nuevo look Credit: Instagram/Zendaya En la foto que publicó la también actriz aparece luciendo un coqueto vestido estampado con vuelos y escote V, y para complementarlo, un maquillaje sencillo pero llamativo que incluía sombra morada y un lip gloss rosado pastel. Sin duda alguna, la artista luce increíble con cualquier color de cabello, peinado o corte.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Tienes que ver el color de cabello que ahora lleva Zendaya

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.