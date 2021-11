Zendaya y Anya Taylor-Joy impactan con sus looks en la entrega de los premios CFDA Fashion 2021 Ambas actrices optaron por vestidos en colores intensos para recoger sus respectivos reconocimientos: Fashion Icon para Zendaya y Face of the Year para Taylor-Joy. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ayer por la noche se celebró en Nueva York la entrega de los premios del Consejo de Diseñadores de moda de América (CFDA), conocidos como "los Oscar de la moda", tras un año de parón a causa de la pandemia. Fueron muchas las celebridades y diseñadores que acudieron a tan glamorosa cita portando sus mejores galas en la alfombra negra del evento. Entre estos galardones destaca el de Fashion Icon, un reconocimiento que en años anteriores han recibido Jennifer López, Rihanna, Naomi Campbell o Beyoncé entre otras. Cada año, el CFDA entrega este premio a la persona que se arriesga con sus elecciones de moda, prueba diferentes estilos y de alguna manera, siempre acierta. Desde luego, Zendaya, quien se convierte en la persona más joven en recibir este honor con solo 25 años, cumple con todos los requisitos. Desde que comenzó hace ya años con su estilista, Law Roach, no ha hecho más que cosechar éxitos y alabanzas por sus atuendos en grandes eventos y en todo tipo de apariciones públicas. Para esta noche tan especial, la joven actriz apostó por un dramático conjunto rojo de Vera Wang diseñado a la medida. Con un elegante crop top estilo bandeau, combinado con una original falda estilo columna con una voluminosa corona fruncida. No pasaron desapercibidas sus joyas, un impresionante collar de diamantes y una pulsera ancha, también de la preciada joya, de la firma Bvlgari. Zendaya impacta look premios CFDA Fashion Icon Credit: Taylor Hill/ FilmMagic Para su look de belleza, Zendaya recogió su cabello en larguísimas trenzas que caían por su espalda hasta el muslo, igual que su estilista, con quien posó en la alfombra pues este reconocimiento también es mérito de Roach. Su mirada destacó con un maquillaje en tonos tierra, rostro bien esculpido y luminoso, brillo natural en los labios y manicura rojo pasión a juego con el traje. Zendaya impacta look premios CFDA Fashion Icon Credit: Jamie McCarthy/ WireImage Por su parte, Anya Taylor-Joy recibió el premio Face of the Year. Un galardón que se ha entregado por primera vez y que la actriz criada en Argentina recibió con un atuendo de aire retro. La protagonista de Gámbito de dama también figura siempre entre las mejor vestidas de las alfombras con su estilo clásico con toques vanguardistas que le dan una estética vintage. Nombrada recientemente embajadora de Dior, la joven sorprendió al elegir un conjunto de Oscar de la Renta. Mejores looks CFDA Fashion 2021 Credit: Dimitrios Kambouris Se trata de un traje de dos piezas, minifalda y chaqueta con cinturón y peplum en muaré morado. Muy coqueto y femenino, lo acompañó con un sombrero de leopardo con velo hecho a la medida y guantes a juego de Gigi Burris Millinery, que le daban un aire de glamour época dorada de Hollywood. Unos tacones de terciopelo de Stuart Weitzman, teñidos para ella en ese tono, e impresionantes joyas de Tiffany's -un collar rígido de diamantes y aretes largos también de diamantes-, completaron su look. Anya Taylor Joy impacta premio CFDA Credit: Taylor Hill/ FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Siempre minimalista en su maquillaje, mantuvo la estética de diva de Hollywood con un sencillo delineado de ojos en negro y labial color vinotinto que añadió una dosis extra de glamour. ¿Cuál de las dos fue tu favorita?

