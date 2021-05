Zara se prepara para lanzar una colección de belleza que incluye más de cien productos La línea incluirá, labiales, bronceadores y brochas entre otros productos. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Zara es una de las cadenas de tiendas más populares del mundo y todo gracias a los coquetos y modernos diseños que ofrecen y sobre todo, a los increíbles precios. Además de ropa, tanto para adultos como para niños, la tienda ofrece zapatos, bolsos, accesorios, ropa, artículos para el hogar y hasta fragancias, todo a precios bastante asequibles. Como si eso fuera poco, ahora Zara se prepara para lanzar una increíble colección de belleza. "Hecho con conciencia", escribió la marca junto a una publicación en su cuenta de Instagram. "Hemos seleccionado cuidadosamente cada uno de nuestros ingredientes para crear fórmulas limpias y sin probarlas en animales". La colección, hecha en colaboración con la legendaria maquillista Diane Kendal, incluirá labiales, sombras, brochas, bronceadores, iluminadores y esmaltes. Esta nueva línea tendrá su propio espacio en las tiendas de la marca y según Eva López, la directora de belleza de la marca, todos los productos fueron creados con la palabra inclusividad en mente. "Nuestra ambición fue crear una colección que cualquiera, sin importar su género, color de piel, edad o estilo personal, quisiera usarlos", le dijo López a la revista Vogue. "Alguien que quiera llevar un look de maquillaje suave y clásico, puede encontrar sus productos. Y alguien que sea más experimentado, puede encontrar los colores que necesita para crear [lo que quiera]". Los productos tienen un empaque chic y minimalista, y algunos se pueden recargar. Lo mejor de todo es que los precios oscilan entre $8 y $26. La colección está pautada para salir a la venta el próximo 12 de mayo en el site de la marca, al igual que en tiendas selectas. ¿Comprarás el maquillaje de Zara?

