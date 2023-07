Zara lanza colección inspirada en la película Barbie ¡corre que se agota! Si amas los looks de Margot Robbie en la nueva película Barbie, te encantará la colección que ha lanzado el gigante de la moda que te permitirá lucir como toda una muñeca. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo estamos viendo por todos lados, en el estilo de la calle, en los looks diarios de influencers y celebridades, en las alfombras rojas, los nuevos lanzamientos de maquillaje… el look Barbie nos rodea y como no podía ser de otra forma, también la moda se ha hecho eco del regreso de la muñeca más famosa del mundo. Una de las firmas en lanzarse de lleno a la piscina rosa ha sido la española Zara, con una colección cápsula que ha debutado esta semana y que agotó algunas de sus piezas en tan solo horas. Inspirada en la película Barbie, la línea explora diferentes tonos de rosa, con toques dorados, plateados y brillantes, así como otras prendas en negro o blanco. Además incluye ropa para mujer, hombre, accesorios, pijamas, productos de belleza y hasta para el hogar. Zara looks colección Barbie Credit: Cortesía En su web y entiendas seleccionadas podrás encontrar vestidos de aire vintage y conjuntos de ecuador Vichy, shorts, tops deportivos, lencería de satín, pantalones de mezclilla, un traje de fiesta con brillos, un set de aire deportivo, camisetas estampadas y hasta un conjunto con toques metalizados con el que te convertirás en una glamorosa Barbie vaquera. Zara looks colección Barbie Zara looks colección Barbie Zara looks colección Barbie Left: Credit: Cortesía Center: Credit: Cortesía Right: Credit: Cortesía A dos días del estreno de la cinta protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, la fiebre de la Barbiemania ha conquistado a mayores y pequeños. Fiestas temáticas, como la de Andrea Legarreta, looks a conjunto, como los que lucieron Adamari López y su hija Alaïa recientemente o manicuras en tonos rosados como la de Clarissa Molina, son algunas de las maneras más chic de mostrar nuestro amor por este color icónico del juguete. Zara looks colección Barbie Zara looks colección Barbie Left: Credit: Cortesía Right: Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero como ha demostrado la colección de Zara, no solo del rosa vive Barbie y en la colección se presentan opciones para todos los gustos y bolsillos, ¡si es que aún queda algo!

