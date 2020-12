Close

Jo Malone se unió a Zara para lanzar una exquisita colección de fragancias Además de fragancias, la colección incluye jabón de baño, crema de cuerpo y velas Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si eres fanática de las fragancias finas y deliciosas, sabes muy bien que Jo Malone está en lista de las mas buscadas. Y es que por años la marca ha sido reconocida por sus exquisitos perfumes, los que a veces resultan un poco costosos para muchas. Pero tenemos buenas noticas para las amantes de la marca que no quieren gastar mucho dinero, en especial en esta época en la que hay que comprar muchos regalos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Resulta que Jo Malone se unió a Zara para crear una colección que seguramente enloquecerá a muchos. La colección Zara Emotions by Jo Loves, incluye ocho fragancias, las cuales vienen en tres tamaños (.3, 1.4 y 3 onzas). Al igual que los perfumes de Jo Malone, los creados para Zara tienen notas exquisitas como bergamota, lavanda, almizcle, mandarina, sándalo, neroli y pachulí, entre otras. Lo mejor de todo es que además de perfumes, la colección incluye jabón de baño, crema para el cuerpo y velas, todo elaborado con las mismas notas de las fragancias. Así es que puedes tener todo un ritual de baño sin tener que romper el banco. Y es que los precios de los productos oscilan entre $10 y $40. ¡Qué maravilla! Image zoom Credit: Cortesía Image zoom Credit: Cortesía Image zoom Image zoom Credit: Cortesía Image zoom Credit: Cortesía Eso sí, el hecho de que los productos tenga un precio más asequible, no quiere decir que la compañía sacrificó su look. Estos vienen en delicados y elegantes empaques negros, blancos y transparentes, perfectos para dejarlos a la vista, ya sea en el baño o en tu vanity. La colección completa ya está disponible en las tiendas de Zara, al igual que en Zara.com.

