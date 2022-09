Zara lanza colección en colaboración con el diseñador Narciso Rodríguez, fiel a su estilo minimalista El gigante de la moda rápida y el prestigioso diseñador cubanoamericano han recurrido a los archivos de la firma de lujo para reinterpretar algunos diseños icónicos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La nueva colaboración del gigante de la moda Zara ha sorprendido -gratamente- a todo el mundo. Disponible a partir del 8 de septiembre en sus tiendas y en su web, la marca española se ha unido al diseñador Narciso Rodríguez para revisitar sus archivos y lanzar una colección cápsula. 2019 fue el último año que el modisto cubanoamericano presentó una colección en solitario y ahora, gracias a esta alianza, sus prendas estarán disponibles para un público más amplio -y también menos exclusivo- que al que estaba acostumbrado. Con más de 30 años en la industria, Rodríguez es conocido por impulsar el minimalismo en la moda de los años 90, elevar el nivel de la sastrería en la moda femenina, crear varios perfumes sensacionales y vestir a celebridades como Sarah Jessica Parker, Zoe Saldaña o Jessica Alba además de diseñar el vestido de novia de Carolyn Bessette, estilo slip dress, para su enlace con John John Kennedy. Narciso Rodríguez x Zara Credit: Craig McDean/ Cortesía Zara Para esta colaboración han recurrido a los bocetos originales de varias creaciones del diseñador y la colección es fiel a las líneas limpias y siluetas clásicas que le llevaron a triunfar en el universo del lujo. "Ha sido una experiencia increíble para mí", dijo Rodríguez en un comunicado sobre esta colaboración con Zara. "Ha sido genial recorrer el archivo y revisitar las cosas que amábamos. También es estupendo verlas a través de los ojos frescos del equipo de diseño de Zara. Son un equipo tan profesional, emocionados con cada pieza y asegurándoselo de que la esencia de los originales se mantenía". Narciso Rodríguez x Zara Algunas prendas de la colección Narciso Rodríguez x Zara. | Credit: Cortesía En la colección de 25 piezas encontramos faldas, pantalones, tops, vestidos, prendas de abrigo e incluso zapatos, con precios que oscilan de los $119 a ls $299, y en una paleta de tonos neutros como beige, blanco y negro, con la excepción de un clásico vestido rojo. Una oportunidad única para abrazar la tendencia del minimalismo y la moda de diseñador sin causar estragos en tu cuenta bancaria. Narciso Rodríguez x Zara Credit: Craig McDean/ Cortesía Zara La campaña está protagonizada por la modelo Natalie Vodianova y las fotografías son de Craig McDean. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Habrá que estar atentas porque ¡seguro que vuela!

