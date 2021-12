Zara lanza su primera colección en el mundo real y virtual al mismo tiempo La firma española se adentra en el metaverso con la marca surcoreana Ader Error, y una colección protagonizada por prendas oversized y unisex en colores neutros. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Zara lanza colección metaverso Credit: Christopher Dilts/Bloomberg via Getty Images No es la primera vez que la moda cruza la línea que separa el mundo real de la realidad virtual, con firmas como Nike o Balenciaga creando ropa que se vende exclusivamente en el metatarso con colecciones para el juego Fortnite por ejemplo. En esta ocasión es Zara, que hace poco ha nombrado a su nueva presidenta, la que se adentra en la vorágine tecnológica de la mano de la fima surcoreana Ader Error, con una colección creada entre las dos firmas y que está disponible tanto en las tiendas físicas y web de la española, como en la plataforma Zepeto, un metaverso en el que se combinan las funciones de videojuego y red social. A través de su app, los usuarios pueden "clonarse" virtualmente y comprar maquillaje y ropa para su yo virtual. ¡Mucho más realista que vestir a juego con Barbie! "AZ Collection es un proyecto que reflexiona sobre la capacidad del lenguaje para expresar ideas, originar otras formas de pensamiento y crear nuevas culturas" podemos leer en la web de Zara. "En esta colaboración,ADER trata de definir a una nueva generación basada en la identidad y singularidad de cada individuo. El resultado son diseños que reflejan el estilo de vida de los jóvenes cuya personalidad viene moldeada por la experiencia simultánea del mundo real y virtual". En la colección, que coincide con las iniciales de ambas marcas, "está inspirada en las identidades y singularidades de todas las generaciones, desde la A hasta la Z". En ella encontramos abrigos acolchados de silueta oversized, sudaderas y camisetas con logos, pantalones de mezclilla, camisas y trajes sastre, gorros y bufandas y numerosos accesorista demás de cálidas prendas de punto. Zara lanza colección metaverso Credit: Cortesía En la paleta predominan los neutros de invierno -gris, negro, azul marino-, combinados con otros más cálidos como el caramelo, el naranja o el amarillo. Zara lanza colección metaverso Credit: Cortesía Además, las prendas de esta línea "phygital" , con marcado carácter urbano, son unisex. Sus precios oscilan entre los $329de un abrigo largo acolchado a los $50 de una gorra. Zara lanza colección metaverso Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una nueva aventura para el gigante de la moda española que anteriormente ha presentado colaboraciones con diferentes diseñadores innovadores como el mexicano Víctor Barragán, con la actriz Charlotte Gainsbourg o con la marca holandesa Kassl Editions.

