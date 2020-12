Close

Zara confía en el diseñador mexicano Víctor Barragán en su nueva colección cápsula superexclusiva La sostenibilidad de los materiales y los procesos han sido la clave de estos diseños entre los que destaca la gabardina bicolor de Barragán. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Parece que Zara está cambiando su forma de pensar sobre las colaboraciones. Si bien no es famosa por realizar alianzas con famosos diseñadores, como H&M o Target, el gigante de la moda español está tendiendo la mano a nombres sobresalientes en el mundo de la moda y la belleza. Si hace unos días conocíamos la colaboración con Jo Malone para lanzar una colección de ocho fragancias, ahora Zara anuncia una colección cápsula realizada por cuatro diseñadores emergentes pertenecientes al Consejo de Diseñadores de la Moda Americana (CFDA): Barragán, Alejandra Alonso Rojas, Private Policy y Abasi Rosborough. Todos ellos finalistas de los premios CFDA/Vogue Fashion Fund 2019. Image zoom Credit: Cortesía La colección, ya disponible en la página web de la marca con precios que oscilan entre los $199 y los $329, se compone de nueve piezas, todas diseñadas con un hilo conductor: la sostenibilidad. Utilizando tejidos y procesos que comulguen con los estándares de Join Life, la línea de Zara que trata de crear un mínimo impacto en el medioambiente. Además, los diseñadores se enfrentaban a otro reto, actualizar una pieza vintage de dicha línea y combinarla con una nueva creación. Image zoom Credit: Cortesía El mexicano Víctor Barragán, que fundó su marca homónima en 2016, ha diseñado una gabardina oversized en dos tonos, con una construcción de doble botonadura en lino natural, obtenido de cultivos libres de riego artificial y de modificación genética. Su Patchwork trench está a la venta por $329. Image zoom Credit: Cortesía Otra de las diseñadoras elegidas es la española Alejandra Alonso Rojas quien ha apostado por diseñar tres piezas: un traje, un slip dress con estampado tie-dye, y una bata de aires lenceros con el mismo estampado. Sus creaciones parten una viscosa hecha de pulpa de madera procedente de bosques gestionados de forma sostenible. Image zoom Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La firma Private Policy, conocida por plasmar el espíritu rebelde de Nueva York en sus prendas y basan sus colecciones en temas poíticos, ha creado un traje de dos piezas en rosa con bordados elaborado en lino natural. Image zoom Credit: Cortesía Abasi Rosborough es una marca creada por dos diseñadores que beben de diversas fuentes como el ejército, el baloncesto y la arquitectura. Ellos firman un conjunto de americana roja estampada con un gran pájaro en la espalda y pantalón a juego, ambas prendas elaboradas a partir de algodón de producción ecológica. ¿Cuál es vuestra prenda favorita de esta colección?

