¡Oh no! Zara cerrará 1,200 tiendas La compañía planea invertir millones en su plataforma digital Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Debido a la Covid-19 son muchos los cambios que han experimentado los estadounidenses en las últimas semanas, sobretodo los pequeños y grandes negocios que se vieron en la obligación de cerrar sus puertas hasta que las autoridades des del el visto bueno para reabrir. Ya han pasado más de dos meses y aunque las cosas parecen estar mejorando, ya el daño está hecho. Por eso, cuando todo vuelva a la normalidad son muchos los negocios que lamentablemente no volverán a abrir sus puertas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como ya hemos venido reportado, en los últimos años las grandes cadenas de tiendas han estado sufriendo grandes pérdidas y por lo tanto han tenido que despedir a miles de empleados y de paso cerrar una gran cantidad de sus establecimientos alrededor del país. Entre esas tiendas se encuentran Sears, Kmart, Forever 21, Lord & Taylor y Macy’s, entre otras. Al mismo tiempo hay otras como J Crew que han tenido que declararse en bancarrota para poder salvarse. Ahora a esa lista de compañías con problemas se une la popular cadena de tiendas Zara, la cual acaba de anunciar que cerrará 1,200 establecimientos en diferentes países. Según reportó el portal Business Insider, la compañía se enfocará en las ventas del website, las cuales han sido superaltas en los últimos meses. De hecho, piensan invertir $1 billón en dicha plataforma, al mismo tiempo que se deshacen de muchos de sus establecimientos alrededor del mundo. Con esa inversión planean agrandar el personal que tienen en el departamento de envíos, al igual que el de los almacenes de ropa. Sin duda, esta pandemia llegó a cambiar todo y de qué manera. No nos queda de otra más que acostumbrarnos a la nueva norma.

Close Share options

Close View image ¡Oh no! Zara cerrará 1,200 tiendas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.