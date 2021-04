Barbie se viste de Zara ¡y tú puedes lucir como ella! La firma española Zara lanza una colección cápsula en colaboración con Mattel protagonizada por Barbie, la muñeca más famosa del último siglo. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Barbie x Zara colección cápsula Credit: Cortesía Zara Seguro que en algún momento de tu infancia disfrutaste jugando con una muñeca Barbie. El popular juguete, que nació hace 62 años, ha hecho soñar a muchas niñas a lo largo de su existencia. Bien sea por las múltiples profesiones a las que se dedica, desde médico o maestra, a guardia costera o astronauta; bien por su infinito guardarropa y miles de zapatos, siempre a la última moda. Varios famosos diseñadores han vestido a la célebre muñeca pero ahora, como muchas mujeres reales, la querida Barbie apuesta por un estilo más desenfadado de la mano de Zara. Y es que las colaboraciones están a la orden del día, si hace poco conocíamos la colección que Maluma ha lanzado con Balmain inspirada en Miami, o las creaciones que ya ha anticipado Cardi B para Reebook, ahora es la firma española Zara la que ha unido fuerzas con la empresa de juguetes Mattel para lanzar una colección cápsula con la mítica reina del rosa chicle como protagonista. Además de incluir prendas con la imagen o el logo de Barbie, por primera vez en su historia, Zara ha lanzado dos muñecas edición limitada con fines benéficos de la "hija" predilecta de Mattel, pero sentimos adelantarte que se agotaron a las pocas horas de su lanzamiento. Los beneficios íntegros de las muñecas se dedican a la organización sin ánimo de lucro Entreculturas, para el desarrollo de actividades educativas. Barbie x Zara colección cápsula Credit: Cortesía Zara Si no eres uno de los afortunados que consiguieron hacerse con una muñeca, siempre te quedará el consuelo de lucir los diferentes modelos que forman parte de la colección. Barbie x Zara está protagonizada por el color rosa chicle, el blanco y las prendas de aire deportivo, mucho más cómodas que las faldas tipo lápiz, los vestidos ceñidos y los tacones imposibles a los que nos tenía acostumbradas la muñeca. Una auténtica oda al athleisure, tan de moda desde que comenzó la pandemia caracterizado por cortes relajados, tejidos confortables y aire deportivo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Uno de los conjuntos más llamativos de esta colaboración es el set de sudadera con capucha y pantalones de punto con elástico, que luce una de las muñecas y que tiene réplica a tamaño real, eso sí, con la sudadera estilo crop top. Barbie x Zara colección cápsula Credit: Cortesía Zara Pantalones y camisetas de algodón, con la imagen de la emblemática muñeca, shorts y hasta trajes de baño con el logo, todo dentro de una estética de los años 90, son otras de las piezas presentes en esta colección cápsula formada por nueve prendas con precios que oscilan entre $19.90 y $39.90. Una manera muy original de renovar el look de Barbie, y una auténtica tentación para cualquier fanático de la muñeca más famosa del último siglo.

