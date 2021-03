Todos los detalles de la polémica de los zapatos Satán diseñados por Lil Nas X que contienen sangre humana Cruces boca abajo, pentagramas, sangre humana... A las zapatillas diseñadas por Lil Nas X no les falta detalle maligno. Nike ya ha demandado a sus creadores por modificar uno de sus icónicos diseños. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lil Nas X Satan Shoes MSCHF Image zoom Credit: Cortesía MSCHF El rapero Lil Nas X publicó la semana pasada su nuevo video musical Montero (Call me by your name), en el que, entre otros controvertidos movimientos y atuendos, llega hasta el infierno bajando por una barra de pole dance y baila de manera seductora en el regazo del mismísimo diablo. No contento con esta exhibición artística que ha dividido a sus seguidores, el cantante de 21 años ha dado un paso más allá, en colaboración con el colectivo de arte MSCHF y han puesto a la venta unos zapatos bautizados como "Satan Shoes". A las zapatillas deportivas, una edición limitada de 666 pares, no les falta detalle relacionado con el maligno: un pentagrama en la suela, otro enganchado en los cordones, varias cruces boca abajo, la numeración x/666 bordada en rojo así como la referencia al pasaje Lucas 10:18, que narra la expulsión de Satán del Paraíso. Además, en esta demonización de las clásicas Nike Air Max '97, la cámara de aire de la suela incluye 66 centímetros cúbicos de tinta roja mezclada con una gota de sangre humana y se presentan en una caja decorada con motivos referentes al diablo y el infierno. Las zapatillas salieron a la venta el pasado lunes por $1,018 y se agotaron ¡en menos de 1 minuto! LIL Nas Satan Shoes MSCHF Image zoom Credit: Cortesía Días previos a su lanzamiento el calzado creó una gran polémica por varios motivos siendo las múltiples referencias a Satán y el contener sangre humana las más poderosas. El gigante deportivo Nike, aclaró desde el primer momento en un comunicado que no estaba involucrado en la creación y ha procedido a demandar a MSCHF, acusándolo de infracción de marca registrada por modificar sus zapatillas e incluir su famoso logotipo. Según la empresa deportiva, el anuncio de los zapatos ha creado confusión entre sus seguidores llevándoles a pedir un boicot a la marca, e incluso algunos deportistas embajadores de Nike habían manifestado dejar de utilizarla, generando daños a la reputación de la marca. Una demanda a la que el cantante respondió con este meme. Curiosamente, el grupo artístico MSCHF ya había utilizado pares de la famosa zapatilla en 2019, eso sí, de manera mucho más divina, creando los Jesus Shoes que contaban con un crucifijo atado en los cordones y agua bendita procedente del río Jordán en la cámara de aire. LIL Nas Satan Shoes MSCHF Image zoom Credit: Cortesía MSCHF Un día antes de salir a la venta los Satan Shoes, Lil Mas X fingió publicar una disculpa en el canal de videos Youtube que comienza con él mirando a cámara con una zapatilla en la mano diciendo: "Ok chicos, veo que todo el mundo está hablando de este zapato, y solo quería salir y decir…" En este momento, el video se interrumpe y aparece la polémica escena del cantante bailando en el regazo del diablo sentado en su trono. Se dice que precisamente el videoclip Montero (Call Me By Your Name), que ya cuenta con más de 55 millones de reproducciones en menos de una semana, es la fuente de inspiración de las zapatillas. Un video que ha generado muchos comentarios en contra del rapero, quien aparece semidesnudo, realizando movimientos obscenos, vestido con provocativas ropas y altísimos tacones. Éste se ha defendido diciendo que es adulto y que su arte no está hecho para agradar a todos los públicos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a las zapatillas, que ya hemos visto en los pies de Miley Cyrus, representantes de MSCHF declararon a NBC News que los empleados de la empresa donaron sangre para incluir en la suela de los 666 pares. El joven cantante, famoso por su estilo extravagante, colorido, provocador y a menudo exhibicionista, recurre al humor para hacer frente a las críticas compartiendo memes y chistes, pero ha aprovechado también para hacer reflexionar con pensamientos como este: "Estamos en una pandemia y hay un tiroteo cada semana, pero os estáis juntando en la iglesia para discutir sobre zapatos". ¿Qué os parecen las zapatillas? ¿Se trata tan solo de una manera de llamar la atención para promocionar su música o es realmente un cantante satánico?

Share options

Close Login

View image Todos los detalles de la polémica de los zapatos Satán diseñados por Lil Nas X que contienen sangre humana

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.