Estos zapatos le darán el toque perfecto a tus looks de fiesta Encontramos fabulosas opciones para que seas la más chic de la noche. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Elegir un buen vestido para las fiestas de fin de año es una tarea ardua. Y es que hay tantas opciones en las tiendas que a veces es difícil elegir la pieza correcta, pero cuando lo encontramos, lo más importante es conseguir los accesorios adecuados que le darán el toque perfecto a todo tu look. ¿El más importante? Sin duda, un buen par de zapatos. El calzado adecuado puede hacer que, hasta el vestido más sencillo, luzca más elegante y costoso. Los zapatos, además de que te hace lucir más alta y elegante, son una parte imprescindible de tu atuendo, en especial durante estos días festivos. La ropa y los zapatos metálicos son siempre una excelente opción para esta época. Los dorados, plateados o con pedrería, le dan un toque cool y moderno hasta al atuendo más sencillo. Como ya las festividades están a la vuelta de la esquina y como sabemos que muchas de ustedes dejan todo para última hora, nos dimos a la tarea de buscar algunas opciones de fabulosos zapatos que seguro te convertirán en el centro de atención. Eso sí, tienes que ordenar de inmediato los que te gusten para que te lleguen justo a tiempo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Zapatos festivos Credit: Cortesía Altina Embossed-Leather Sandals, de Schutz. $118. schutz-shoes.com Zapatos festivos Credit: Cortesía Zapatos de punta, modelo Vionnet Blue, de Steve Madden. stevemadden.com Zapatos festivos Credit: Cortesía Tryin Dress Booties, de Nine West. $139. macys.com zapatos festivos Credit: Cortesía Vikki Ankle Tie Sandal, de Schutz. $138. nordstrom.com Zapatos festivos Credit: Cortesía Sandalias, modelo Gwendassi, de Aldo. $90. aldoshoes.com Échale un vistazo a las bellezas que encontramos y compra tus favoritos. Con estas opciones estamos seguras de que serás la más chic de la fiesta.

