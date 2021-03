¡Viste tus pies de primavera! Antójate con los nuevos modelos de calzado de la bella colección de la diseñadora venezolana Rossy Sánchez para contagiarte con la alegría de la estación, sin perder ni el estilo ni la comodidad. Por Kika Rocha Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Rossy G. Sánchez siempre ha tenido un gusto, un estilo y una pasión únicos por la moda y en especial el calzado, y es por eso que esta ingeniera industrial de profesión, acumuló años de experiencia en control de calidad y compra de materiales antes de crear su propia marca de calzado: Anabella Shoes. Para celebrar el lanzamiento de su nueva colección primavera-verano 2021, llamada "Actitud", estuvimos conversando con ella en una amena charla que verás en este vídeo de mis #EspecialesconKika para esta semana. Rossy nos cuenta todos los detalles de sus coloridas, preciosas y sobretodo comodísimas plataformas con las que rinde un homenaje a la feminidad, delicada pero al mismo tiempo poderosa, que reside en cada mujer. También nos comparte anécdotas de su proceso creativo, las mujeres que la inspiran y cómo lucha incansablemente por su sueño de crear empresa y embellecer a las mujeres. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Entre modelo y modelo de zapatos, Rossy rememora cómo enfrentó el desafío de reinventarse en Miami, donde no soloaceptó este reto sino también vive con su esposo y sus dos hijos: Fabián y Anabella. Como ves, el nombre de su pequeña está impreso en el de su marca. Esta embajadora de la elegancia atemporal que adora los zapatos, propone piezas geniales que nunca perderán vigencia. Aquí comparto el link para visitar su sitio web y conocer aún más modelos y opciones. No te pierdas este recorrido de estilo y calzado que declara paso a paso el poder femenino, tan hermoso y versátil como cada una de nosotras.

