Ahora los tennis se llevan reciclados, orgánicos o biodegradables, ¡encuentra los tuyos! By Irene San Segundo

Quién lo diría, pero estas zapatillas de deporte están hechas con plásticos de objetos rescatados del mar, como redes de pesca y botellas de plástico, además de maicena y granos de café. Groove, de Sanctuary. $109 en Sanctuary y Anthropologie

Las favoritas de las celebs

Como te contamos hace ya unos meses en este post, las famosas como Blake lively o Mila Kunis son fans de estos tennis hechos con lana de merino o con botellas de plástico recicladas. Women's Wool Runners, de All Birds. $95. allbirds.com

24X7

La zapatilla perfecta para combinar con absolutamente con todo: desde la ropa del gym a un vestido a la última. Hechas en España con 100 por ciento materiales ecológicos y algodón orgánico. Zapatillas Old Blossom. $54. naturalworld.com

Las más cool

La suela de estas zapatillas está hecha con goma del amazonas obtenida mediante prácticas sostenibles y de comercio justo, mientras que la malla de la parte superior está hecha a partir de botellas de plástico recicladas. Condor rubber-trimmed mesh sneakers, de Veja. $160 en Net Sustain, la tienda sostenible de Net à Porter. netaporter.com

De las plantas

Después de años de investigación la marca deportiva ha sacado al mercado este modelo con la parte superior hecha con algodón al cien por cien y la suela a partir de derivados del maiz, lo qu ela convierte en una zapatilla 75% biodegradable. NPC UK Cotton and Corn shoes, de Reebok. $90. reebok.com

Segunda vida

Estas zapatilllas están hechas con materiales reciclados y reciclables, pero además son resultado de una iniciativa muy interesante: Earth RecycleMe Project, a través de la cual puedes mandar tus zapatos y zapatillas viejos en lugar de tirarlos a la basura y ellos lo reciclan y convierten en nuevos modelos tan chulos como este. Zen Groove. $90. earthshoes.com

Fondo de armario

Nothing New, nada nuevo en español, es una nueva marca de zapatillas de deporte hechas exclusivamente con materiales reciclados. Women's Low Top, en Black y off-white. $95. nothingnew.com

Por el mar

Desde hace varios años Adidas colabora con la organización ecológica Parley for the Oceans con una línea de zapatillas de deporte hechas con plásticos rescatados del mar y las costas. 4D RUN 1.0 LTD Shoes, de AdidasXParley. $220. adidas.com

Los más cute

Hechas en México con suela de material biodegradable con contorno en Yute. Tennis en blanco y dorado modelo Quina, de Tree Shoes. $25. treeshoes.mx

El clásico

Seguro que en algún momento de tu vida has tenido un par de Chuck Taylors como estas, ¿verdad? Ahora puedes hacerte con su versión más eco hechas a partir de poliester y otros materiales reciclados. $85. converse.com

Ahora los tennis se llevan reciclados, orgánicos o biodegradables, ¡encuentra los tuyos!

