Zahara la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt lanzará una colección de joyas

Desde que muy pequeña fue adoptada por Angelina Jolie, Zahara Jolie-Pitt ha estado en el ojo público. Ya con un poco más de edad su famosa mamá empezó a llevarla eventos y a caminar con ella y sus hermanos en importantes alfombras en Hollywood. Por eso, la joven que ahora tiene 14 años, ha estado expuesta a todos los lujos del medio artístico. Ahora la joven se prepara para lanzar su primera colección de joyas junto al joyero Robert Procop. Aunque la colección no sale a la venta hasta noviembre, algunas de las piezas ya hicieron su debut en la reciente premier, en Los Ángeles, de la película que protagoniza su mamá Maleficent: Mistress of Evil. Durante el evento, la ahora diseñadora llevó un vestido negro strapless con sobrefalda de tul y aplicaciones florales. Para complementarlo llevó trenzas en su cabello y algunas de las piezas de su nueva colección. La vimos delicados aretes de tres piedras de cuarzo amarillo, brazalete y anillo con la misma piedra. Según el comunicado de prensa, todo lo que se recaude con la venta de las piezas va directo a los refugios House of Ruth ubicados en Los Ángeles. Image zoom Image zoom El diseñador con quien la joven hizo la colaboración es amigo cercano de la familia y es el mismo que diseñó el anillo de compromiso que recibió Jolie de parte de su exesposo Brad Pitt. Además, fue con Procop, conocido por hacer la joyería de muchos artistas, con quien en el 2012 Jolie diseñó la colección de joyas Style by Jolie. La colección de Jolie-Pitt, que incluye piezas de cuarzo rosado y al igual que de zafiro rosado, sale a la venta el próximo mes de diciembre y estará disponible en algunas tiendas de Saks Fith Avenue y en algunos establecimientos en Australia.

