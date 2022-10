¡Wow! Yuri tiene casi 60 años y en estas imágenes luce de 40 La actriz y cantante mexicana no deja de sorprendernos con su look tan fresco y juvenil. ¡Queremos el secreto Yuri! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sabemos que las famosas tienen a su alcance los mejores tratamientos de belleza y que la mayoría los usan para mejorar tanto su figura como su rostro. Los avances en el mundo de la belleza les permiten retrasar la aparición de arrugas, tener una piel más lozana y en muchas ocasiones hasta lucir 10 o 15 años menor. Eso sí, tenemos que admitir que, en algunas famosas, los efectos de esos tratamientos y rellenos han funcionado tan bien, que parecería que no alcanzan a llegar ni a los 40. Claro está, no podemos olvidarnos de que una buena genética también es parte importante a la hora de mantenerse joven. Una de esas famosas que al parecer encontró la fórmula para verse siempre espectacular y muchísimo más joven, es Jennifer López. Otra que parece que tampoco envejece, es Yuri. La artista mexicana no deja de sorprendernos con los espectaculares looks que usa, los cuales la hacen lucir muy sensual y tampoco deja de dejarnos boquiabiertos cuando vemos que luce más joven y fresca cada día tal y como hace unos días que llegó a un encuentro con la prensa mexicana para promocionar su próximos conciertos y dejó a todos boquiabiertos con lo juvenil que lucía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yuri Credit: Mezcalen Yuri Credit: Mezcalent Yuri Credit: Mezcalent Para la ocasión, la cantante de 58 años eligió un look de pantalón azul real de cuero, botas del mismo tono, top negro y abrigo azul marino. Eso sí, lo que más sorprendió fue su rostro, uno que lucía mucho más joven que de costumbre. Incluso, nos atrevemos a decir que se ve 20 años menor. Su cara luce increíble, sin rastros de arrugas y mucho menos ojeras. Si bien el moderno maquillaje, con los ojos bien marcados con un delineador negro, ayuda a que se vea fresca y juvenil, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué se hizo la guera en la cara? Lo que sea que se haya hecho, si es que así fue, le quedó muy bien y nos encantaría saber todos los detalles.

