El look del día - julio 7, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Yuri Credit: Instagram/Programa Hoy Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Bella Hadid, Yuri y Jimena Gallegos son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Andrea Legarreta Andrea Legarreta Credit: Instagram La presentadora lució supercoqueta con este minivestido blanco con vuelos, que combinó con zapatos cremas de punta. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Bella Hadid Gigi hadid Credit: Jacopo M. Raule/Getty Images For Balenciaga La modelo llegó al desfile de Balenciaga, en París, con este conjunto negro con lunares de palazzos y blusa con los hombros al descubierto. 2 de 9 Ver Todo Yuri Yuri Credit: Instagram/Programa Hoy La cantante lució como toda una adolescente con este moderno look. ¡Wow! 3 de 9 Ver Todo Anuncio Chiquibaby Chiquibaby Credit: Instagram/Bendito Closet Nos encantó este veraniego vestido estampado que portó la presentadora de Hoy día (Telemundo) 4 de 9 Ver Todo Dua Lipa Dua Lipa Credit: Jacopo M. Raule/Getty Images For Balenciaga Captamos a la cantante llegando al desfile de moda de Balenciaga, en París, con este fabuloso traje negro de la misma marca. 5 de 9 Ver Todo Jimena Gallegos Jimena Gallegos Credit: Instagram/Jimena Gallegos La presentadora mexicana eligió este minivestido de lentejuelas para uno de los más recientes shows de La casa de la famosos (Telemundo). 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Karina Banda Karina Banda Credit: Instagram La presentadora lució más esbelta que nunca con este hermoso minivestido negro tipo esmoquin. 7 de 9 Ver Todo Natalie Portman Natalie Portman Credit: Ernesto Ruscio/Getty Images La talentosa actriz complementó su fabuloso set rojo de minifalda y chaqueta, con delicadas sandalias plateadas y un sencillo moño. 8 de 9 Ver Todo Tania Rincón Tania Rincon Credit: Instagram La presentadora dem programa Hoy (Televisa), mostró sus tonificadas piernas con este minivestido azul pastel. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - julio 7, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.