Modelo dominicana hace historia ganando el concurso Elite Model Look La joven de 17 años es la primera latinoamericana en ganar este premio. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La República Dominicana está en boca de todos y no precisamente por sus hermosas playas, al contagioso merengue y su gente cálida, sino gracias a las hermosas modelos dominicanas, quienes se han convertido en los tesoros más preciados de los diseñadores más prestigiosos del mundo. Es por eso por lo que ahora, la pequeña isla del caribe es referencia de mujeres hermosas y exóticas que además son algunas de las mejores modelos del continente. Jóvenes como Lineisy Montero y Hiandra Martínez, entre otras, se han posicionado en un puesto privilegiado en el mundo de la alta costura y ahora otra chica se deslumbra como otra de las favoritas. Hablamos de Yireh Fernanda Carrasco, la joven de 17 años oriunda de Santo Domingo, la capital dominicana, quien ganó el primer lugar del concurso más importante del modelaje, Elite Model Look International, convirtiéndose así en la primera modelo latinoamericana en obtener este premio. "Todavía no me lo creo. Cuando [estaba viajando] a París, el avión tenía un problema y tuvo que aterrizar en Canadá. Dormimos una noche en Canadá por lo que llegué dos días tarde", cuenta la joven que mide 5'10" y fue descubierta apenas en mayo por el cazatalentos Sandro Guzmán de Ossygeno Models Management. "Me encomendé a Dios desde que salí de República Dominicana y pedí con fe, representar lo mejor posible a mi país. Cuando dijeron que [República Dominicana] era la ganadora, no pude contener mis lágrimas. Fue como estar en un sueño. Sin saber inglés ni francés". Image zoom Image zoom Image zoom Cortesía/Elite Model Look De este concurso han participado modelos como Alessandra Ambrosio, Cindy Crawford y Gisele Bündchen, entre otras. "Un sueño mas cumplido. No puedo dejar de agradecer una vez más a Dios [al] ver la bandera de nuestro país en el escenario. No podía contener mis lágrimas", dijo Guzmán del emocionante momento. "Era confirmar una vez más que la belleza latinoamericana estaba en su momento y Yireh representa la belleza, la dulzura y la sonrisa que conquista a todos los Turistas cuando pisan tierra dominicana. Ella es una típica y hermosa criolla, con una personalidad envolvente". Advertisement

Close Share options

Close View image Modelo dominicana hace historia ganando el concurso Elite Model Look

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.