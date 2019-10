Las nuevas sandalias diseñadas por Kanye West comparadas con las que usan los presos Las sandalias todavía no están disponibles. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No es un secreto que los diseños de Kanye West para su marca Yeezy siempre crean alguna controversia. El artista tiene un gusto muy peculiar que sin duda le gusta a mucha gente. Recordemos que la mayor parte de su calzado es bastante popular. Pero esta vez es posible que se le haya pasado un poco la mano con los nuevos zapatos para niños que diseñó, los cuales ya están dando mucho de qué hablar y no precisamente por buenas razones. Todo empezó cuando su esposa Kim Kardashian publicó un video de tres de sus hijos donde aparece Saint, de 3 años, luciendo las nuevas sandalias Yeezy, la cuales, según la publicación, estarán disponibles en verde olivo, crema y caqui. Ahora bien, el problema es que dicho calzado es casi exacto al que usan los presos. Además de parecer a los que usan en las cárceles, muchos usuarios de las redes aseguran que también parecen una copia de los famosos Crocs y la verdad es que no están muy lejos de la realidad. Un usuario escribió, “son iguales a los que yo usaba cuando estaba en la cárcel”. De hecho, el cantante Snoop Dogg se unió a la controversia y expresó su opinión con su acostumbrado humor negro. “Ella ha estado sacando gente de la cárcel”, dijo refiriéndose a Kardashian y a su interés de seguir ayudando a personas inocentes a salir de la cárcel (hace unos meses ayudó a que liberaran a Alice Marie Johnson). “Ahora él está promocionando zapatillas para los presos”. Hasta ahora ni West ni Kardashian han dicho nada al respecto ni se han defendido de los ataques. Ahora hay que esperar a ver cuánto costarán estos interesantes zapatos. Tomando en cuenta el precio de sus otros diseños, auguramos que no tendrán un costo muy accesible que digamos. Advertisement EDIT POST

