La actriz mexicana llevaba seis años sin cortarse el cabello Por Yolaine Díaz Los cambios de look entre las famosas están a la orden del día. Ya son celebridades a las que hemos visto cambiarse el color de cabello o incluso cortárselo. Y es que al parecer la cuarentena animó a muchas a hacerse un cambio. Hace unos meses y en plena pandemia Clarissa Molina decidió ponerse rubia y se puso en manos de su peluquero de cabecera para aclararse un poco el pelo y hacerse hermosos highlights. Otra que también se animó a un cambio, pero esta vez por trabajo, fue Gaby Espino, quien también se aclaró la melena para darle vida al personaje de su nuevo proyecto con Telemundo. Y ahora le tocó el turno a la querida actriz Yalitza Aparicio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según ella misma explicó en un post que hizo en su cuenta de Instagram, Aparicio tenía seis años sin cortarse y mucho menos teñir su cabello y todo esto lo hizo para cumplir un sueño y de paso darle esperanzas a alguien que en esté luchando contra el cáncer. "La fuerza y la confianza se pueden compartir de distintas formas", escribió la actriz mexicana junto a una foto de su larga cabellera que publicó en sus redes. "Hoy después de seis años de preparar y cuidar mi cabello, cumplo mi sueño de donarlo para apoyar y acompañar a quien lo necesite". Image zoom Instagram/Yalitza Aparicio En la misma publicación, Aparicio muestra cómo luce ahora que se cortó su melena y la dejó un poco más abajo de los hombros, un cambio bastante notable si tomamos en cuenta que el cabello le llegaba a las pompas. "Para mi es importante saber que junto a mi familia de Head & Shoulders podré transmitirle seguridad y fuerza a quienes hoy luchan contra el cáncer", acota la mexicana en dicha publicación. "Hoy cumplo un sueño y te invito para que te sumes para que con tu cabello acompañes a una mujer que atraviesa esta batalla con la cabeza en alto".

