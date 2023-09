Yalitza Aparicio presume sus raíces luciendo un huipil de Oaxaca en Venecia La actriz combinó una blusa tejida por artesanos mexicanos de su estado natal, Oaxaca, mientras disfrutaba como una turista más en la ciudad italiana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yalitza Aparicio nos está regalando unos cuantos looks de impacto durante su estancia en Venecia. En el Festival de cine de la ciudad italiana, hemos visto a la mexicana lucir diferentes diseños de prestigiosas casas de moda como Dior, Dolce & Gabbana o Louis Vuitton. Pero para pasear por la ciudad de los canales, Aparicio llevó un pedacito de Oaxaca consigo, al presumir una bonita blusa bordada de su estado natal. A través de Instagram, la actriz de Roma conquistó a sus seguidores al compartir instantáneas como cualquier turista, posando en la famosa Plaza de San Marcos y también junto a unas góndolas, ataviada con un huipil de color morado. Yalitza Aparicio luce huipil en Venecia Credit: Instagram Confeccionado por artesanos mexicanos de San Juan Mixtepec, combinó la pieza con pantalones de tiro alto blancos, demostrando una vez más lo orgullosa que está de sus raíces y lo fácil que es incluir piezas tradicionales en sus looks diarios. Yalitza Aparicio luce huipil en Venecia Credit: Instagram El huipil, de manga corta y flores violetas bordadas sobre blanco en pecho y mangas, desató una lluvia de mensajes halagadores hacia la también activista. Yalitza Aparicio luce huipil en Venecia Credit: Instagram "Qué bonita Yali, gracias por subir fotos sin filtros con la piel real que tenemos las mujeres morenas", "Hermosa tu blusa", "Llevando el nombre de Oaxaca y México por el mundo", "Reina nativa", "Te favorece mucho es color", "Nuestra belleza latina" y "Princesa mexicana" fueron algunos de los comentarios que pudimos leer en la publicación. Sus looks en Venecia Además de este look cómodo para conocer los lugares más emblemáticos de Venecia, la mexicana ha desfilado por diferentes eventos seduciendo con sus elecciones. Yalitza Aparicio luce huipil en Venecia Credit: Instagram Cartier Para una fiesta organizada por la firma de joyería Cartier, de la que es embajadora, eligió un fabuloso vestido fucsia de Dior, con escote palabra de honor y falda voluminosa, que acompañó de llamativas joyas. Yalitza Aparicio luce huipil en Venecia Yalitza Aparicio luce huipil en Venecia Left: Credit: Instagram Right: Credit: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images En la presentación de la película Bastarden (The Promised Land) en la mostra, le vimos con un minivestido de línea A, con un escote de tiras de cuero cruzadas de Louis Vuitton y en una fiesta organizada por Giorgio Armani presumió pierna con un traje de silueta globo de lentejuelas plateadas. Yalitza Aparicio luce huipil en Venecia Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde otro evento, la oaxaqueña compartió unas imágenes ataviada con un seductor vestido cruzado rojo y brasier de encaje a juego de Dolce & Gabbana, que combinó con un impresionante collar y un bolso rígido de color dorado. ¡Bravo Yalitza!

