El look del día - septiembre 7, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Yalitza Aparicio Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Kim Kardashian, Yalitza Aparicio y Karla Martínez son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Chiquibaby Chiquibaby Credit: Instagram/Bendito Closet Para una de las más recientes transmisiones de hoy Día, la presentadora eligió este vestido fucsia con vuelos y los hombros al descubierto. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Claudia Martin Claudia Martin Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Para llegar la presentación, en Miami, de su nueva novela Los ricos también lloran, la actriz mexicana optó por este moderno vestido negro, que combinó con zapatos blancos de punta. 2 de 9 Ver Todo Francisca Francisca Credit: Alexander Tamargo/Getty Images En el mismo evento encontramos a la presentadora dominicana ataviada con este minivestido fucsia con mangas tipo globo. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Yalitza Aparicio Yalitza Aparicio Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La actriz mexicana acaparó miradas al llegar a un evento con esta sexy y original blusa de pedrería plateada, que complementó con un pantalón negro y una cola de caballo. 4 de 9 Ver Todo Heidi Klum Heidi Klum Credit: Mega/The Grosby Group Con este fabuloso y sexy vestido con estampado animal llegó la modelo a lo estudios de America's Got Talent (NBC). 5 de 9 Ver Todo Karla Martínez Karla Martinez Credit: Instagram/Karla Martínez Cool y moderna lució la presentadora con este look de culottes de mezclilla, camisa a cuadros y zapatos de plataforma. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Mega/The Grosby Group Captamos a la empresaria en las calles de Los Ángeles con este look de pantalón deportivo, botines negros y body gris con la espalda al descubierto. 7 de 9 Ver Todo Reina Letizia Reina Letizia Credit: Xavi Torrent/Getty Images Su majestad llegó a un evento con este fresco y veraniego vestido con estampado floral. 8 de 9 Ver Todo Ximena Córdoba Ximena Cordoba Credit: Instagram/Cuéntamelo ya La presentadora colombiana posó para sus seguidores con este coqueto minivestido estampado con transparencias. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

