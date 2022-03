Yalitza Aparicio le pone un paro a los que la critican por usar ropa de diseñador La actriz mexicana está muy orgullosa de sus raíces y de lo que ha logrado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya son varios los años que han pasado desde que Yalitza Aparicio saltó a la fama con su primer trabajo como actriz en la aclamada película Roma, por la que fue nominada a un Oscar. Desde entonces, la joven mexicana se ha convertido en toda una it girl, asistiendo a importantes eventos y caminando por muchas alfombras rojas, en las que, gracias a sus increíbles looks, siempre acapara todas las miradas. En los eventos a los que asiste lleva ropa de marcas muy prestigiosas y siempre termina formando parte de las mejor vestidas de la noche. Incluso fue elegida para formar parte de una de las campañas de la marca Rodarte y el año pasado se convirtió en embajadora de la marca de joyas Cartier, cosas por las que al parecer ha recibido muchas críticas. Es por eso que durante una en el podcast del influencer Juanpa Zurita, además de hablar de su carrera, también tocó el tema de la discriminación y ataques que ha sufrido por ser indígena. "Me han juzgado por el tipo de ropa que utilizo, cómo me visto y cómo me comporto porque vengo de una comunidad indígena", contó la actriz. "Mi gente, por más indígena que seamos, también podemos darnos el lujo de utilizar una ropa de marca. Esto no es una limitante. Tenemos la libertad de usar y portar lo que deseemos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de recibir críticas por llevar piezas caras, también es criticada cuando decide llevar diseños típicos de su comunidad indígena. "Esa soy yo, esa es mi historia", expresó. "Porto mi ropa indígena cuando yo quiero usarla en eventos, no porque la gente me diga que la use para una foto".

